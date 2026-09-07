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Mehmet Akıncı'dan orta vadeli programa değerlendirme: su ve gıda arz güvenliği ön planda olmalı

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 2027-2029 OVP'de tarım, su yönetimi, verimlilik ve arz odaklı politikaların ekonomik güvenliği güçlendireceğini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Mehmet Akıncı'dan orta vadeli programa değerlendirme: su ve gıda arz güvenliği ön planda olmalı

Mehmet Akıncı'nın değerlendirmesi:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını çizdiğini belirterek programın ülke ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi. Akıncı, OVP'de tarımsal üretim, gıda arz güvenliği, su kaynaklarının etkin kullanımı, verimlilik ve üretim planlamasına yönelik politika ve önceliklerin güçlü şekilde yer almasını önemsediklerini söyledi.

Enflasyon ve arz yönlü tarım politikalarının önemi:

Akıncı, OVP'nin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının yanı sıra üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılmasına yönelik yaklaşımını kritik buldu. Enflasyonla mücadelede tarım ve gıda politikalarının çok önemli bir yeri bulunuyor, ifadesini kullanan Akıncı, gıda fiyatlarındaki istikrarın yalnızca piyasa tedbirleriyle sağlanamayacağını; bunun üretimden başlayan güçlü ve sürdürülebilir arz yapısıyla mümkün olacağını belirtti. Üretimin sürekliliğini sağlamak, verimliliği yükseltmek, üretim planlamasını güçlendirmek ve maliyet baskılarını azaltacak politikaların hem üreticiyi koruyacağını hem de tüketicinin gıdaya daha makul fiyatlarla erişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Su yönetimi ve teknolojinin rolü:

İklim değişikliği ve kuraklığın tarımsal üretim üzerinde yarattığı baskıya dikkat çeken Akıncı, gıda arz güvenliğinin ekonomik güvenlik ve dayanıklılık perspektifiyle ele alınmasının önemini vurguladı. Akıncı’ya göre, bugün artık su meselesini tarımdan bağımsız düşünmemiz mümkün değil. Tarımsal sürdürülebilirlik için su kaynaklarının daha verimli kullanılması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve üretim deseninin mevcut su varlığını gözeterek planlanması gerekiyor. Bu nedenle sulama yatırımlarının artırılmasına yönelik iradeyi tarım sektörünün geleceği açısından değerli bulduklarını söyledi.

Akıncı ayrıca tarımda dijitalleşme ve veri temelli uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti. Teknolojinin ve kaynak verimliliğinin artırılmasının, üretimde rekabet gücünü yükselteceğini ve işletmelerin maliyetlerini düşüreceğini belirtti.

Gaziantep'in üretim ve ihracat katkısı:

Gaziantep'in tarımsal ürünleri sanayiyle buluşturan güçlü bir altyapıya ve önemli bir ihracat tecrübesine sahip olduğuna dikkat çeken Akıncı, OVP'de yer alan üretim, verimlilik, ihracat ve katma değer odaklı yaklaşımın kent için fırsatlar barındırdığını söyledi. Akıncı, Gaziantep'in hububattan bakliyata, Antep fıstığından bulgura, makarnadan una kadar uzanan tarımsal üretimi sanayi ve ihracatla bütünleştiren bir yapısı olduğunu, bu potansiyelin daha yüksek katma değere dönüştürülmesinin ve yeni pazarlara taşınmasının öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Akıncı, OVP hedeflerine ulaşılmasında etkin uygulamaların yanı sıra kamu ile reel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve istişarenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti ve programın uygulanmasında sektör paydaşlarının sürece dahil edilmesinin gerekliliğini yineledi.

GTB BAŞKANI AKINCI, 2027-2029 DÖNEMİ ORTA VADELİ PROGRAMI DEĞERLENDİRDİ

GTB BAŞKANI AKINCI, 2027-2029 DÖNEMİ ORTA VADELİ PROGRAMI DEĞERLENDİRDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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