Meksika'dan dünya kupasını Türkiye'ye taşımak istiyoruz

Barış Telli: hedef dünya şampiyonluğu

Ampute Futbol Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Barış Telli, 13-22 Kasım tarihlerinde Meksika'da yapılacak 2026 Dünya Kupası öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. 36 yaşındaki sporcu, turnuvaya ilişkin beklentilerini, takım içindeki rolünü ve kariyerinde geride kalan anılarını paylaştı. Telli, takımın Meksika'ya giderken tek hedefinin dünya şampiyonluğunu ülkeye getirmek olduğunu vurguladı.

tecrübe ve takım ruhu:

Telli, ampute futboldaki 21 yıllık geçmişine atıfta bulunarak tecrübenin takım için belirleyici olacağını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu, yıllar içinde katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettikleri deneyimlerin, zorlu rakipler karşısında rehberlik edeceğini belirtti. Telli, takım içindeki rolünü şöyle özetledi: sahaya verdiği emek, tecrübe ve farkındalıkla turnuvada dikkat çekeceğine inanıyor ve takımın güçlü bir aile olduğunun altını çiziyor.

Turnuva boyunca karşılaşacakları Angola, Fas, Brezilya ve Arjantin gibi ekiplerin zorlayıcı olacağını kabul eden Telli, geçmişte yaşanan sıkıntılardan ders çıkardıklarını anlattı. Kardeşlerine oyun tecrübelerini aktardıkça, genç oyuncuların heyecanını sahaya yansıtarak geçmişteki hataları tekrarlamamak istediklerini söyledi. Sonuç olarak hedefin açık ve net olduğunu ifade ederek "o kupayla beraber ülkeye dönmek istiyoruz" mesajını verdi.

maddi fedakarlıklar ve kişisel tercihler:

Telli, 21 yıllık kariyeri boyunca futbola yaptığı fedakarlıklara da değindi. Ampute futbolun hayatında merkez bir konumda olduğunu, birçok kişisel tercihi bu doğrultuda ertelediğini aktardı. 2022 Dünya Kupası'nda yaşadığı üzüntüyü ukde olarak nitelendiren sporcu, o turnuvada son üç gün kala kadrodan çıkarılmasının kendisinde bıraktığı etkiyi özel olarak dile getirdi. Ancak o deneyimi bir kenara not ettiğini ve şimdi önlerindeki 2026 hedefine odaklandığını anlattı.

Barış Telli, futbola adadığı zaman ve yaşam düzeni nedeniyle evliliği ertelediklerini, yeni evlendiğini ve eşinin bu süreçte büyük destek verdiğini belirtti. Ampute futbolu "evladı" gibi gördüğünü söyleyen Telli, belki daha erken evlenebileceğini ancak futboldan kopamayacağını ifade etti. Eşine ve takımına teşekkür ederek hem sahada hem de özel hayatında futbola bağlı kalmaya devam edeceğini vurguladı.

milli forma ve bireysel hedefler:

Bireysel hedeflerinden bahsederken Telli, turnuvaların uzun bir maraton olduğunu; mental ve fiziksel hazırlığın önemine dikkat çekti. Daha önce birçok dünya şampiyonasına katıldığını, gol ve asistler yaptığını belirten Telli, milli formanın verdiği duygu ve sorumluluğun her zaman performanslarını ateşlediğini söyledi. "Son düdüğe kadar mücadele" anlayışının takımın karakteri olduğunu, geçmişte 1-0 geriden dönerek Rusya ve İngiltere gibi güçlü takımlara karşı maç çevirdiklerini hatırlattı.

Telli, turnuva boyunca her maçın final havasında olacağını belirterek Türk Milli Takımı'na yakışır bir mücadeleyle kupaya ulaşma inancını dile getirdi. Sahadaki irade, güç ve tecrübenin birleşmesiyle hedeflenen noktalara ulaşacaklarını vurguladı.

gelecek planları: antrenörlük hedefi

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde antrenörlüğe geçmeyi planladığını söyleyen Telli, sahadaki görevini tamamladıktan sonra birikimini genç oyunculara aktarmak istediğini belirtti. Resmi olarak hazırlanması gereken belgeler ve çalışmalar üzerinde çalıştığını aktaran Telli, Ampute Futbol Milli Takımı'na ve kulüplerine farklı bir rolde hizmet etmeyi hedefliyor. Önceliğinin şu an sahada yapılması gereken işler olduğunu, bunlar tamamlandığında antrenörlüğe geçiş yapmayı planladığını ifade etti.

Konuşmasını genç sporculara ve topluma yönelik bir mesajla tamamlayan Telli, engelli sporculara yönelik bakış açısını değiştirme çabasını sürdürdüğünü söyledi. Rehabilitasyon perspektifinden ziyade milli sporcu kimliğinin ön planda tutulması gerektiğini savunan Telli, hayallerinden vazgeçmemeyi, inanç ve mücadele ile hedeflere ulaşılabileceğini vurguladı. Son söz olarak ise "Dünyalarını sallayabilirsin sana eksik olduğunu söyleseler bile" diyerek mücadele çağrısını yineledi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 13-22 Kasım 2026 tarihlerinde Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Barış Telli ve takımının hedefi ise açık: Meksika'dan dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye taşımak.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI’NIN TECRÜBELİ OYUNCUSU BARIŞ TELLİ