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Melikgazi Kayseri evinde puan veremedi: BOTAŞ 70-61 galip

Melikgazi Kayseri, Süper Lig'de 4. haftada Kadir Has'ta BOTAŞ'a 61-70 yenildi; Jones 20 sayıyla takımın en skoreri olurken maç çekişmeli geçti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 06:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Melikgazi Kayseri evinde puan veremedi: BOTAŞ 70-61 galip

maç özeti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maçta BOTAŞ karşısında 61-70 mağlup oldu. Hakem triosu Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan olarak kaydedildi.

skor ve periyotlar:

Karşılaşma ilk periyotta 21-21 beraberlikle başladı. Devre 36-38 BOTAŞ üstünlüğüyle geçildi, üçüncü periyot 46-50 BOTAŞ lehine tamamlandı ve maç 61-70 sonucu ile sona erdi.

oyuncu performansları:

Melikgazi Kayseri kadrosunda Jones 20 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Diğer skor katkıları arasında Destiny 15, Kaur 7, Gamze Takmaz 7 ve İnci Güçlü 6 sayı yer aldı. Takım kadrosunda ayrıca Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, Doğa Bengisu Alper ve Feray Dalkılıç bulundu.

BOTAŞ cephesinde ise Clouden 19, Nared 16, Holesinska 12, Sehernaz Çidal 11 ve Akhator 9 sayı ile öne çıktı. Takımda ayrıca İdil Yeniçulha 2 ve Işılay Eğin 1 sayı kaydetti; kadroda yer alan diğer isimler Selin Gül ve Işık Güven olarak listelendi.

maçın değerlendirmesi:

Maç genelinde denge göze çarptı; ilk periyot eşitlikle sonuçlanırken BOTAŞ ikinci yarıda daha istikrarlı savunma ve etkili hücumlarla üstünlüğü aldı. Melikgazi Kayseri zaman zaman sayı bulsa da son periyotta rakibin dirençli oyununu aşmakta zorlandı. Bu sonuçla BOTAŞ galibiyeti alırken Melikgazi Kayseri puan arayışını sürdürecek.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE...

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE BOTAŞ’A 61-70 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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