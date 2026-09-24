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Melikgazi Kayseri yeni sezona beşiktaş deplasmanında başlıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, 2026-2027 sezonuna Beşiktaş deplasmanında başlıyor; Emin Süel yönetiminde hazırlıklar galibiyet hedefiyle sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Melikgazi Kayseri yeni sezona beşiktaş deplasmanında başlıyor

Melikgazi Kayseri beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2026-2027 sezonuna deplasmanda çıkacağı ilk maç için yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Sarı kırmızılı ekip, ligin 1. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçında sezona galibiyetle başlamak istiyor.

hazırlık süreci:

Hazırlık çalışmaları, Baş Antrenör Emin Süel nezaretinde yürütülüyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, genç kadronun uyumunu hızlandırmaya yönelik idmanlar ve taktik çalışmalara ağırlık veriyor. Sezon öncesi kamp dönemi ve antrenman programları, takımın savunma disiplinini ve hücum varyasyonlarını öne çıkaracak şekilde şekillendirildi.

maç bilgileri:

Beşiktaş - Melikgazi Kayseri Basketbol maçı, 27 Eylül Pazar günü İstanbul Beşiktaş Akatlar Spor Salonunda saat 17.00de başlayacak. Deplasmanda oynayacak olan Kayseri ekibi, sezonun ilk maçından olumlu bir sonuç alarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Genç kadrosu ve yeni sezona dair beklentileriyle Melikgazi Kayseri Basketbol, hem ligde kalıcı bir yer edinmeyi hem de başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor. Taraftar desteği ve teknik ekibin planlaması, sezonun ilk sınavı olan Beşiktaş maçında takım için belirleyici olacak.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, LİGİN 1. HAFTASINDA...

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, LİGİN 1. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ BOA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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