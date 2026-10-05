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Melikgazi Kayseri'de Jones ve Gülçelik galibiyete taşıdı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Süper Ligi'nde Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup ederek haftayı galip kapattı; Jones 29, Gülçelik 12 sayı kaydetti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Melikgazi Kayseri'de Jones ve Gülçelik galibiyete taşıdı

melikgazi kayseri evinde turgutlu'yu 64-58 yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup ederek haftayı galip kapattı. Ev sahibi ekipte iki oyuncunun çift haneli skor üretmesi maçın belirleyici unsurlarından biri oldu.

maçın özeti:

Karşılaşmada Jacqueline Jones 29 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Jones'un skor yüküne Pelin Gülçelik 12 sayıyla katkı verdi ve sarı kırmızılıların hücum seçeneklerine çeşitlilik kazandırdı. Bu iki ismi Harsimran Kaur 9 sayı ile takip etti.

takım performansı ve değerlendirme:

64-58'lik sonuç, maçın büyük ölçüde savunma temelli geçtiğini gösteriyor. Melikgazi Kayseri, Jones'un skor üretimini verimli kullanırken Gülçelik'in katkılarıyla rakip baskısını kırdı. Takımın savunmadaki disiplinli oyunu, Turgutlu Belediyespor'un hücum ritmini bozarak galibiyeti getirdi.

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE KAZANDIĞI TURGUTLU BELEDİYESPOR MAÇINDA, 2 OYUNCU ÇİFT HANELİ...

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE KAZANDIĞI TURGUTLU BELEDİYESPOR MAÇINDA, 2 OYUNCU ÇİFT HANELİ SAYILARA ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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