Melikgazi Kayseri'de Jones ve Gülçelik galibiyete taşıdı

melikgazi kayseri evinde turgutlu'yu 64-58 yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup ederek haftayı galip kapattı. Ev sahibi ekipte iki oyuncunun çift haneli skor üretmesi maçın belirleyici unsurlarından biri oldu.

maçın özeti:

Karşılaşmada Jacqueline Jones 29 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Jones'un skor yüküne Pelin Gülçelik 12 sayıyla katkı verdi ve sarı kırmızılıların hücum seçeneklerine çeşitlilik kazandırdı. Bu iki ismi Harsimran Kaur 9 sayı ile takip etti.

takım performansı ve değerlendirme:

64-58'lik sonuç, maçın büyük ölçüde savunma temelli geçtiğini gösteriyor. Melikgazi Kayseri, Jones'un skor üretimini verimli kullanırken Gülçelik'in katkılarıyla rakip baskısını kırdı. Takımın savunmadaki disiplinli oyunu, Turgutlu Belediyespor'un hücum ritmini bozarak galibiyeti getirdi.

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