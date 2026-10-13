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Melikgazi'de otomobile çarpıp 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece meydana gelen kazada, otomobile çarpıp trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Melikgazi'de otomobile çarpıp 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, E.K. yönetimindeki 38 AOT 016 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyreden A.İ.M. yönetimindeki 38 ARG 479 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı ve yaklaşık 50 metre sürüklenerek durdu.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak değerlendirilen E.K., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün durumu olay anında ciddi olarak raporlandı.

Hastanedeki süreç ve kayıp:

Tedavi sürecinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.K. yaşamını yitirdi. Yetkililer, hastanedeki tıbbi müdahalelerin tamamlanmasına rağmen sürücünün kurtarılamadığını bildirdi.

Olay yeri incelemesi ve trafik akışı:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yerindeki motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak ve kazanın oluş nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili ayrıntıların yapılacak incelemeler sonucu netleşeceğini belirtti.

Olayda hayatını kaybeden sürücünün kimliği E.K. olarak verilmiş olup, kazaya ilişkin teknik ve adli süreçler yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÖNCE OTOMOBİLE ARDINDAN DA TRAFİK LEVHASINA ÇARPTIKTAN SONRA 50...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÖNCE OTOMOBİLE ARDINDAN DA TRAFİK LEVHASINA ÇARPTIKTAN SONRA 50 METRE SÜRÜKLENEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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