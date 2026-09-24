Melikgazi'de yeni araçlar şenlikle tanıtılacak

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde sunulan hizmetlerin kapsamını ve etkinliğini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendiriyor. Toplam 48 yeni hizmet aracı ile altyapı, temizlik ve yol çalışmaları gibi farklı alanlarda kapasite yükseltilecek ve iş süreçlerinde hızlanma hedefleniyor.

tanıtım programı:

Yeni araçlar, özel bir organizasyon kapsamında vatandaşlar ve çocuklarla buluşacak. Program 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek. Etkinlik; greyderden yol süpürme araçlarına, elektrikli mini çöp toplama araçlarından kar küreme ve damperli kamyonlara kadar geniş bir makine yelpazesinin sergilenmesine olanak verecek.

araç çeşitleri ve katılım:

Tanıtılacak araçlar: greyder, yol süpürme aracı, kazıcı yükleyici, paletli ve mini paletli ekskavatör, elektrikli mini çöp toplama aracı, çok amaçlı mini yükleyici, kar küreme ve tuz serpmeli, damperli kamyon, hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, damperli kamyon, su tankeri, çift kabin pick-up ve kamyonetler. Bu araçlar belediye hizmetlerinde kolaylık sağlayacak şekilde kullanıma alınacak.

etkinlik içeriği ve çağrı:

Program, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve oyunlarla şenlik havasında düzenlenecek. Etkinliğe katılımın hem çocuklar hem de tüm vatandaşlar için açık olduğu belirtiliyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Melikgazi’mizde hizmet kalitemizi artırırken çocuklarımızın da yüzünü güldürecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemize sunduğumuz hizmetlerde büyük kolaylık sağlayacak 48 yeni aracımızı vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Tanıtımını yapacağımız greyder, yol süpürme aracı, kazıcı yükleyici, paletli ve mini paletli ekskavatör, elektrikli mini çöp toplama aracı, çok amaçlı mini yükleyici, kar küreme ve tuz serpmeli, damperli kamyon, hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, damperli kamyon, su tankeri, çift kabin pick-up, kamyonetler ise çocuklarımızla buluşacak. Onların heyecanına ortak olmak için etkinliğimizi yarışmalar ve çocuk oyunlarıyla renklendireceğiz. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30’da Çarşı Melikgazi’ye bekliyoruz."

Belediye yetkilileri, tanıtımın hem fikir verme hem de çocukların araçlarla kuracağı etkileşimle toplumsal farkındalık yaratma amacı taşıdığını vurguluyor. Vatandaşlara açık ve ücretsiz düzenlenecek etkinlik, ilçe hizmetlerinin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ŞUNLARI SÖYLEDİ; "MELİKGAZİ’MİZDE HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRIRKEN ÇOCUKLARIMIZIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.