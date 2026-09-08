Meme büyümesi her zaman jinekomasti değil: tanı ve tedavi seçenekleri

Uzman uyarısı

Medline Adana Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Güllü Korkmaz, erkeklerde görülen meme dokusu büyümesinin sık rastlanan fakat tedavi edilebilen bir sorun olduğunu belirtti. Korkmaz, şikayetin yalnızca estetik bir kaygı olmadığını; özgüven ve sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Ergenlik döneminde geçici olarak ortaya çıkabilen bu tablo bazı kişilerde kalıcı hale gelebiliyor. Bu nedenle her vakada detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyen Korkmaz, büyümenin nedeninin ortaya konmasının tedavi yönünü belirlemede kritik olduğunu aktardı.

Nedenler ve ne zaman hekime başvurulmalı:

Jinekomastinin temel mekanizması, östrojen ve testosteron dengesi değişikliğidir. Ergenlikteki hormonal dalgalanmaların yanı sıra fazla kilo, bazı ilaçlar, hormon bozuklukları, tiroid hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları da tabloya katkıda bulunabilir. Korkmaz, erişkinlerde yeni başlayan, hızla ilerleyen, tek taraflı veya sert kitle şeklinde fark edilen büyümelerde mutlaka hekim değerlendirmesi yapılması gerektiğini vurguladı.

Muayenede hastanın yaşı, şikayetin başlangıç zamanı, büyümenin tek ya da çift taraflı oluşu ve kullanılan ilaçlar ayrıntılı olarak sorgulanır. Gerekli durumlarda hormon testleri ve görüntüleme yöntemleri ile ek incelemeler yapılır; özellikle erişkin başlangıçlı vakalarda altta yatan nedenlerin araştırılması tedavi planını etkiler.

Tanı ayrımı ve tedavi seçenekleri:

Meme bölgesindeki büyümenin her zaman jinekomasti olmadığına dikkat çeken Korkmaz, gerçek jinekomastide meme bezi dokusunun büyüdüğünü, fazla kiloya bağlı yağ artışının ise yalancı jinekomasti olarak adlandırıldığını söyledi. Bu ayrım, uygulanacak yöntemin seçilmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Ergenlikte görülen pek çok vakada belirli süreli takip yeterli olur. Nedene yönelik tedavi gerektiğinde ilk olarak ilgili sağlık sorunu ele alınır. Kalıcı ve hastayı estetik veya psikolojik açıdan rahatsız eden durumlarda cerrahi değerlendirme gündeme gelir. Yağ dokusunun ön planda olduğu hastalarda liposuction tercih edilirken, meme bezi dokusunun belirgin olduğu durumlarda doku eksizyonu gerekebilir. Her iki dokunun birlikte olduğu vakalarda ise kombine cerrahi yöntemler uygulanır.

İleri derecede cilt fazlalığı varsa yalnızca doku çıkarımı yeterli olmayabilir; fazla cildin alınması ve bazı hastalarda meme başı-areola kompleksinin yeniden konumlandırılması gerekebilir. Uygulanacak yöntemin seçimi meme dokusunun yapısı, yağ miktarı, cilt elastikiyeti ve büyümenin derecesine göre belirlenir.

Korkmaz son olarak, tedavide hedefin yalnızca hacmi azaltmak değil, erkek anatomisine uygun, dengeli bir göğüs formu elde etmek olduğunu; bunun için hangi dokunun ne ölçüde çıkarılacağının doğru saptanmasının ve cerrahi tekniğin buna göre seçilmesinin önemli olduğunu belirtti. Hastaların estetik veya psikolojik rahatsızlıklarını küçümsememeleri ve gerektiğinde uzman görüşü almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI DR. GÜLLÜ KORKMAZ, JİNEKOMASTİ OLDUKÇA SIK KARŞILAŞILAN ANCAK TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR DURUM OLDUĞUNU SÖYLEDİ.