meme kanserinde erken farkındalık yaşam şansını artırıyor

Erzurum Şehir Hastanesi'nden kritik uyarı

Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği'nden Op. Dr. Fuat Şentürk, 1-31 Ekim kapsamındaki Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde hastalığın önemine dikkat çekti. Dr. Şentürk, meme kanserinin dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, her 8 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını söyledi. Erken evrede yakalandığında tedavi başarısının son derece yüksek olduğunun altını çizen uzman, risk faktörlerini bilmenin ve zamanında hekime başvurmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Belirtiler ve risk faktörleri:

Dr. Şentürk, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bu hastalığın nadiren erkekleri de etkileyebileceğini hatırlattı. Hastalığın gelişiminde genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin bir arada rol oynadığını belirten Şentürk, başlıca risk faktörleri olarak ileri yaş, ailede kanser öyküsü, erken adet görme, geç menopoz, hiç doğum yapmamış olmak, uzun süreli hormon tedavisi, obezite ve hareketsiz yaşam saydı.

Meme kanserinin erken evrede bazen belirti vermeyebildiğini vurgulayan Şentürk, sık görülen şikayetleri şu şekilde sıraladı: memede veya koltuk altında ele gelen sert, ağrısız kitle; memenin şekil veya boyutunda değişiklik; ciltte kızarıklık, çöküntü veya portakal kabuğu görünümü; meme başında içe çekilme; kanlı akıntı ve geçmeyen yaralar. Kitlelerin en sık üst dış (koltuk altına yakın) bölgede görüldüğünü ve genellikle sert, düzensiz sınırlı ve ağrısız olduğunu belirtti.

Teşhis, tedavi ve korunma adımları:

Teşhis sürecinin klinik muayene, mamografi, meme ultrasonografisi, meme MR'ı ve kesin tanı için biyopsi aşamalarından oluştuğunu söyleyen Dr. Şentürk, kendi kendine yapılan muayenenin tek başına tanı koydurmadığını ancak kişinin kendi dokusunu tanıması açısından hayati olduğunu aktardı. Ayna karşısında simetri incelemesi, sırtüstü yatarken doku ve koltuk altı kontrolü ile meme başı akıntısının değerlendirilmesinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.

Tedavinin hastalığın evresi ve hastanın genel durumuna göre planlandığını belirten Şentürk, uygulanan yöntemler arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi ve hedefe yönelik akıllı ilaçlar olduğunu söyledi. Korunma ve riskleri azaltma konusunda ise ideal kilonun korunması, düzenli egzersiz, sebze ve lif ağırlıklı beslenme ile alkol ve tütünden uzak durmanın önemine dikkati çekti.

Şentürk, sözlerini şöyle tamamladı: farkındalık en önemli korunma aracıdır. Aile öyküsü olanların taramalarını aksatmaması ve her kadının düzenli mamografi ile hekim kontrollerini yaptırmasının hayat kurtaracağını belirtti.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ CERRAHİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ’NDEN OP. DR. FUAT ŞENTÜRK