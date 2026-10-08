Meme kanserinde erken tanı için görüntülemede doğruluk şartı

Meme kanserinde erken tanının önemi:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Davut Ünsal Çapkan, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının tedavi başarısındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Çapkan, meme sağlığı kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, erken tespitin hastanın tedavi seçenekleri ve prognozu üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ifade etti.

"Meme kanserinde erken tanı için görüntüleme yöntemlerinin doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılması büyük önem taşıyor" sözleriyle erken tanının önemini özetleyen Çapkan, radyolojik yaklaşımların tanı ve takipteki rolünü anlattı.

Radyolojik görüntülemenin rolleri:

Mamografinin, meme kanseri taramasında temel bir yöntem olduğunu belirten Çapkan, mamografinin elle fark edilmeyen değişiklikleri saptamada katkı sağladığını söyledi. Uzmanın ifadesine göre, uygun yaş grubundaki kadınların hekim önerileri doğrultusunda düzenli mamografi taramalarını yaptırmaları büyük önem taşıyor.

Çapkan açıklamasında, mamografinin erken dönemde önemli ipuçları sunduğunu ve bu bulguların yönlendirici olduğunu belirtti: "Mamografi, henüz elle fark edilemeyen bazı değişiklikleri görüntüleyerek erken tanıya katkı sağlayabiliyor."

Mamografi ve ultrasonun tamamlayıcılığı:

Meme ultrasonu, özellikle yoğun meme dokusuna sahip hastalarda ve memede tespit edilen kitlelerin değerlendirilmesinde mamografiye ek olarak kullanılıyor. Çapkan, ultrasonun radyoloğa ek bilgiler sunduğunu ve bazı durumlarda tanıyı netleştirmede önemli olduğunu aktardı.

Konuşmasında ultrasonun rolünü şu sözlerle özetledi: "Meme ultrasonu, memede tespit edilen kitlelerin değerlendirilmesinde ve bazı durumlarda mamografiye ek inceleme olarak kullanılıyor."

Uzman değerlendirmesi ve takip:

Görüntülemede tespit edilen her bulgunun kanser anlamına gelmediğine dikkat çeken Çapkan, tanının doğru yönlendirilmesinde radyoloji uzmanının rolünü vurguladı. "Meme görüntülemesinde bir bulgu tespit edilen her zaman kanser anlamına gelmez. Burada önemli olan, bulgunun radyolojik özelliklerinin doğru değerlendirilmesi ve gerekli görülmesi halinde ileri incelemelerin planlanmasıdır" dedi.

Çapkan son olarak kadınlara çağrıda bulunarak, meme sağlığını ertelememeleri gerektiğini hatırlattı: "Meme kanseri erken dönemde tespit edildiğinde tedavi seçenekleri ve başarı şansı açısından önemli avantajlar sağlanabiliyor. Bu nedenle kadınlarımızın yaşına, risk faktörlerine ve hekim önerilerine uygun şekilde meme taramalarını yaptırması büyük önem taşıyor".

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ RADYOLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ DAVUT ÜNSAL ÇAPKAN