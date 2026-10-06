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Memorial Bodrum kanser bakımını güçlendiriyor: tıbbi onkoloji birimi açıldı

Memorial Bodrum Hastanesi'nin tıbbi onkoloji birimi açıldı; immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve moleküler testlerle bölgeye güncel kanser bakımı sunulacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Memorial Bodrum kanser bakımını güçlendiriyor: tıbbi onkoloji birimi açıldı

Memorial Bodrum tıbbi onkoloji hizmete başladı:

Memorial Bodrum Hastanesi, Bodrum ve çevresindeki kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerine yanıt vermek üzere yeni Tıbbi Onkoloji Birimi'ni hizmete aldı. Birimde hastalar, uzman hekim değerlendirmesiyle izlenirken tedavi seçenekleri güncel bilimsel bulgular temelinde ele alınıyor.

Hastaların değerlendirilmesi ve tedavi planlaması:

Prof. Dr. Nuri Faruk Aykan birimde tedavi planlarının sadece kanserin türü ve evresine göre değil, tümörün biyolojik, genetik ve moleküler özellikleri ile hastanın genel sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulduğunu vurguladı. Birimde amaç, her hasta için uygun ve hedefe yönelik bir yaklaşım belirlenmesi; bunun için multidisipliner değerlendirme ve güncel protokollerin uygulanması olarak açıklandı.

Uzman hekimler, hastalığın özellikleri, hasta toleransı ve beklenen yanıt dikkate alınarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ile yeni nesil tedaviler arasında dengeli bir plan hazırlıyor. Bu süreçte tümörün moleküler yapısının incelenmesi, hastaya özgü tedavi seçeneklerini belirlemede kritik rol oynuyor.

İmmünoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve mRNA aşıları:

Dr. Aykan, immünoterapilerin bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Bağışıklık yanıtını değerlendiren MSI, PD-L1 ve TMB gibi biyobelirteçlerin uygun hastalarda immünoterapi potansiyelini belirlemeye yardımcı olduğu ifade edildi.

Tümör dokusundaki genetik değişikliklerin saptanmasının, uygun hastalarda hedefe yönelik tedavilerin seçilmesine olanak tanıdığına dikkat çekildi. HER2, EGFR, BRAF, KRAS/NRAS ve NTRK gibi moleküler değişikliklerin bazı kanser türlerinde tedavi kararında belirleyici olduğu, bu sayede özellikle metastatik bazı tümörlerin daha uzun süre kontrol altında tutulabildiği bildirildi.

Ayrıca kanser aşıları alanındaki araştırmaların sürdüğü, mRNA tabanlı kanser aşılarının tümörün genetik özelliklerinden yararlanarak bağışıklık yanıtını güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı. Bu alandaki dikkat çeken çalışmalardan biri olarak KEYNOTE-942 çalışması örnek verildi; kişiselleştirilmiş neoantijen mRNA aşısının immünoterapi ile birleşiminin bazı hastalarda daha uzun hastalıksız sağkalım sağladığı gösterildi. Ancak mRNA kanser aşılarının henüz tüm kanser türlerinde standart tedavi olmadığı, farklı tümör tiplerinde etkinliğinin klinik çalışmalarla araştırılmaya devam ettiği belirtildi.

Dr. Aykan son olarak, kanser tedavi kararlarının yalnızca tümörün genetik özelliklerine dayanmadığını; hastanın genel durumu, kanserin türü ve evresi ile tedaviye verebileceği yanıtın birlikte değerlendirildiğini tekrar vurguladı. Memorial Bodrum Tıbbi Onkoloji Birimi ile bölgedeki hastaların güncel bilimsel gelişmeler ışığında değerlendirileceği ve uygun tedavi seçeneklerinin planlanacağı hedefleniyor.

MEMORİAL BODRUM HASTANESİ’NDE TIBBİ ONKOLOJİ BİRİMİ HİZMETE BAŞLADI

MEMORİAL BODRUM HASTANESİ’NDE TIBBİ ONKOLOJİ BİRİMİ HİZMETE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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