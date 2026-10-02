Menderes Mahallesi'nde yaşam konforu artıyor: doğal gaz altyapısı bir ayda tamamlanacak

çalışmalar ve denetim:

Buharkent Belediyesi, Aydın'ın Buharkent ilçesinde Menderes Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarını başlattı. Çalışmalar sahada sürerken, Belediye Başkanı Mehmet Erol ekiplerden yürütülen işler hakkında bilgi aldı ve uygulamayı yerinde inceledi.

hedeflenen süre ve kapsam:

Yetkililer, altyapı çalışmalarının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Proje kapsamında mahalle içindeki şebeke döşemeleri ve bağlantı noktalarının hazırlanması öncelikli aşamalar olarak yürütülüyor.

hizmetin etkisi ve beklentiler:

Belediye yönetimi, doğal gaz altyapısının tamamlanmasının ardından abonelik süreçleri ve kullanımın hızla hayata geçirileceğini belirtiyor. Başkan Erol, doğal gaz hizmetinin mahalle sakinlerinin yaşam konforuna katkı sağlayacağını vurguladı ve çalışmaların aksatılmadan sürmesi için ekiplerin desteklendiğini söyledi.

BUHARKENT BELEDİYESİ TARAFINDAN MENDERES MAHALLESİ’NDE BAŞLATILAN DOĞAL GAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ BİR AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.