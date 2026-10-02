Menteşe'de asırlık çınarlara ev ziyaretinde vefa

ziyaretin kapsamı:

Menteşe Devlet Hastanesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçede yaşayan ve hastaneden sağlık hizmeti alan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretleri Op. Dr. Şadi Ballı ve idari personel gerçekleştirdi.

Bu kapsamda sağlık ekibi, 102, 101 ve 94 yaşındaki vatandaşlarla bir araya gelerek hem sağlık durumlarını değerlendirdi hem de sohbet etti.

samimi sohbetler ve anılar:

Ziyaretlerde yaşlılarla yapılan görüşmelerde, onların hayat tecrübeleri, birikimleri ve geçmişe dair hatıraları dinlendi; samimi ortamda renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Başhekim Ballı, bu buluşmaların önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetlerde, hayat tecrübelerini, birikimlerini ve birbirinden kıymetli hatıralarını bizlerle paylaşan değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Samimi sohbetleri ve güzel hatıralarını bizlere kattıkları bu anlamlı buluşma için kendilerine teşekkür ediyoruz".

hastanenin mesajı ve iyi dilekler:

Menteşe Devlet Hastanesi olarak yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olunduğunun altını çizen Ballı, "Büyüklerimizin sağlık, huzur ve afiyet içerisinde nice güzel yıllar geçirmelerini diliyor, onların her zaman yanlarında olduğumuzu gönülden ifade ediyoruz. Başta Şaziye Teyzemiz, Kamil Amcamız ve Güllü Teyzemiz olmak üzere tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" dedi.

Ziyaretler, sağlık hizmetlerinin sadece klinik muayene ile sınırlı kalmayıp sosyal bağları güçlendirmeyi ve yaşlıların deneyimlerine saygı göstermeyi amaçladığını gösterdi.

1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MENTEŞE DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN, İLÇEDE YAŞAYAN VE HASTANEDEN SAĞLIK HİZMETİ ALAN YAŞLI VATANDAŞLARA EVLERİNDE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.