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Menteşe'de dumansız hava sahası için saha denetimi ve bilgilendirme

Menteşe'de Kaymakam Ali Edip Budan öncülüğünde düzenlenen denetimde esnaf ve vatandaşlara tütünün zararları ve dumansız hava sahası anlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Menteşe'de dumansız hava sahası için saha denetimi ve bilgilendirme

Menteşe'de halk ve esnaf hedefli saha denetimi

Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında, tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve dumansız hava sahası denetimlerinin güçlendirilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmanın yapıldığı yer ve katılımcılar:

Denetimler, Emirbeyazıt Mahallesi Recai Güreli Caddesi üzerinde yapıldı. Çalışmaya Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sigara Denetim Ekibi katıldı.

Esnaf ve vatandaşa bilgilendirme:

Saha çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi; ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve dumansız hava sahasının korunması konularında bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmada ayrıca konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, tütün kullanımının zararları konusunda farkındalığın artırılması ve dumansız hava sahasının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Yerel kurumların koordineli çalışmalarıyla bilgilendirme faaliyetleri ve uygulama denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

MENTEŞE KAYMAKAMI ALİ EDİP BUDAN BAŞKANLIĞINDA, TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE...

MENTEŞE KAYMAKAMI ALİ EDİP BUDAN BAŞKANLIĞINDA, TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETİMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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