Merada angusla hem et verimi hem sınır güvenliği hedeflendi

Projenin kapsamı ve elde edilen sonuçlar:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Iğdır Kazımkarabekir Tarım İşletmesi'nde uyguladığı tamamen açık meraya dayalı angus yetiştiriciliği modeliyle önemli bir başarı açıkladı. Projede Uruguay, Brezilya ve ABD Teksas'taki açık alan hayvancılık koşulları örnek alınarak aynı mera koşulları birebir uygulandı. Bu yaklaşımın sonucunda angus ırkının tarladaki yüksek performansı ve hızlı et üretimi öne çıktı.

Deneme sahasında yetiştirilen hayvanların sayısı zaman zaman 20 bine yaklaşmış ve bazı hayvanlar yerli üreticilere dağıtılmıştır. TİGEM, açık merada sağlanan adaptasyonun Türkiye kırmızı et arzına katkı sağlayacağı değerlendirmesini kamuoyuna iletti.

Güvenlik, mera yönetimi ve avantajları:

Proje, sadece üretim verimliliğini artırmayı amaçlamıyor; Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle bölgedeki sınır güvenliğine ilişkin bir sorunun çözümüne katkı sağlamayı da hedefliyor. Sahadaki çalımsı bitkiler sınır güvenliğini zorlaştıran örtü oluştururken, angusların özel ağız ve sindirim yapıları sayesinde bu bitkileri tüketerek meranın temizlenmesine yardımcı olabileceği öngörülüyor. Böylece hem mera yönetimi hem de güvenlik zafiyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Uygulamanın sahadaki başarıları, angus etinin kalite ve üretim hızı açısından tercih edilme nedenlerini destekler nitelikte. TİGEM yetkilileri, modelin yerli üreticilere yayılması halinde bölgesel et üretim kapasitesinin artacağını belirtiyor.

TİGEM genel müdürünün değerlendirmesi:

Dr. Hasan Gezginç çalışmayla ilgili olarak projenin gerekçesini ve elde edilen sonuçları şu sözlerle özetledi:

"Uruguay’da, Brezilya’da, Amerika Teksas’ta hayvancılık nasıl yapılıyorsa açık alanda ve mera şartlarında tamamen aynı şartlar altında Iğdır’daki işletmemizde bu üretimi yapıyoruz. Son derece de bu alanda başarı sağladık, çalışmalar çok iyi gidiyor. Ülkemizde angusa ön yargı ile yaklaşılıyor fakat bütün dünyanın kalite anlamında tercih ettiği et angus etidir. Elde edilmesi daha kolay ve daha hızlıdır. Diğer hayvanların faydalanamayacağı besin unsurlarından faydalanabilen farklı bir metabolizması var. Ağız ve sindirim yapıları sayesinde çalımsı bitkiler dahil her şeyi yiyebiliyor ve çok hızlı et üretiyor. Eti kaliteli, üretimi hızlı, dayanıklı. Bizim ülkemiz için de biçilmiş kaftan diye düşündük ve Iğdır’da başardık."

Yetkililer, pilot uygulamanın yaygınlaştırılması halinde hem üretimde verim artışı hem de mera yönetimi açısından sürdürülebilir kazanımlar beklediklerini vurguluyor.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM), IĞDIR KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİNDE TAMAMEN AÇIK MERAYA DAYALI ANGUS YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİNDE BÜYÜK BAŞARI SAĞLADI.