Meraktan sergiye: Çamoluklu Arif Yesir öğretmenevini filografi galerisine dönüştürdü

İnternetten başlayan merak, öğretmenevinde sergiye dönüştü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşayan Arif Yesir, internet üzerinde gördüğü videolarla tanıştığı filografi sanatını kendi kendine öğrenerek farklı desenlerde tablolar üretmeye başladı. Başlangıçta boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yola çıkan Yesir, kısa sürede eserlerini öğretmenevinin lobisinde sergileyerek mekânı küçük bir sanat galerisini andırır hâle getirdi.

Kendi kendine öğrenme ve teknik yaklaşımı:

Yesir, çalışmalarında çivi ve tel kullanıyor. Eğitim almadan, deneme yanılma yöntemiyle yol aldığını söyleyen sanatçı, süreç hakkında şunları aktarıyor: "İnternette gezerken bazı videolar gördüm. El emeğiyle yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu gördüm. ‘Yapabilir miyim, yapamaz mıyım?’ diye düşündüm."

Uyguladığı yöntemi özetlerken "Yapa yapa, söke öğrene bir şekilde geliştirdim" diyen Yesir, her yeni tabloda farklı teknikler deneyerek altyapısını oluşturduğunu belirtiyor. Eserlerdeki sık ve düzenli çivi dizilimleri ile tellerin farklı açılarda gerilmesi, ortaya özgün desenler ve figürler çıkarıyor.

Ziyaretçi tepkileri ve sanatın anlamı:

Öğretmenevine gelen ziyaretçiler, lobide karşılaştıkları filografi eserlerini genellikle şaşkınlık ve beğeniyle karşılıyor. Yesir, eserlerin insanlarda bıraktığı etkiyi şöyle anlatıyor: "Tamamen insanları ruhen, görsel olarak, manevi şekilde besleyen bir tablo. Çok olumlu yorumlar alıyorum."

Ayrıca sanatın kendisi için bir terapi işlevi gördüğünü vurgulayan sanatçı, "Bu sanatımız çivi ve tellerle yapılan, tamamen el emeği, göz nurudur. Osmanlı dönemine ait bir tarihçesi vardır. Bitmekte olan bir sanatımız. İnsanlara da terapi gibi geliyor, çok güzel" ifadelerini kullanıyor. Yesir, el emeğine olan hayranlığının, merakının ve çalışmaya olan azminin ortaya çıkan eserlerde belirleyici olduğunu ekliyor.

Öğretmenevinde sergilenen birbirinden farklı onlarca tablo, hem çalışanların hem de gelen misafirlerin ilgisini çekiyor. Yesir’in amacı, yalnızca eser üretmek değil; aynı zamanda izleyicilere görsel bir zenginlik sunmak ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir geleneği yaşatmaktan duyduğu gururu paylaşmak.

Sanatçının çivi ve tellerle yarattığı kompozisyonlar, bulunduğu mekânda beklenmedik bir estetik atmosfer oluşturuyor ve ziyaretçilere el emeğinin değerini yeniden hatırlatıyor.

(AB-ÖS-Y)

İnternette gördü, merak etti, kendi kendine öğrenip sanat eserleri yaptı