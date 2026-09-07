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Merkezefendi'de kalecilik tutkusu ücretsiz eğitimlerle şekilleniyor

Merkezefendi Belediyesi'nin üç yıldır ücretsiz yürüttüğü ve Denizli'de ilk olan Kaleci Antrenmanı, 2011-2017 doğumlulara Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'nda eğitim veriyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Merkezefendi'de kalecilik tutkusu ücretsiz eğitimlerle şekilleniyor

programın kapsamı:

Merkezefendi Belediyesi Spor Okulları bünyesinde üç yıldır devam eden Kaleci Antrenmanı, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Denizli’de ilk ve tek olan bu eğitimler, sporcu yetiştirme hedefiyle ücretsiz olarak düzenleniyor. Eğitimler, Akkonak Dr. Samim Gök Stadında yürütülüyor ve programa 2011 ile 2017 yılları arasında doğan çocuklar katılabiliyor.

Antrenmanlar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştiriliyor. Seanslar kalecilik tekniklerinin yanı sıra çocukların genel sportif gelişimini destekleyecek koordinasyon, refleks ve zihinsel hazırlık çalışmalarını da kapsıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan uygulamalar, katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine ve sahadaki hareket kabiliyetlerini artırmalarına odaklanıyor.

başkan doğan'ın ziyareti:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kaleci Antrenmanı'nda eğitim gören çocukları ve ailelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Doğan, çocuklarla birlikte antrenmana katılıp penaltı atışı kullandı ve sporla erken yaşta buluşmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Doğan, ziyaretinde şunları söyledi: "Denizli’mizde ilk ve tek olan, üç yıldır gerçekleştirdiğimiz ücretsiz Kaleci Antrenmanı’mızda eğitim alan çocuklarımız ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve hayallerinin peşinden güvenle koşması için destek olmaya devam edeceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak her çocuğumuzun spor yapabilmesi ve yeteneklerini keşfedebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Program, hem altyapı hem de sosyal gelişim açısından ailelerin ilgisini çekiyor; belediyenin farklı branşlardaki ücretsiz yaklaşımlarıyla çocukların spora erişimi kolaylaştırılıyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN SPOR OKULLARI BÜNYESİNDE ÜÇ YILDIR ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN SPOR OKULLARI BÜNYESİNDE ÜÇ YILDIR ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN KALECİ ANTRENMANI, ÇOCUKLARIN YOĞUN İLGİSİYLE DEVAM EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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