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Merkezefendi'de off-road şöleni: Türkiye Baja 5. ayak izleyiciyle buluşuyor

Merkezefendi, Türkiye Baja Şampiyonası 5. ayakına 23–25 Ekim’de ev sahipliği yapıyor; protolog ve seyirci etapları izleyicilere adrenalin dolu anlar vaat ediyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Merkezefendi'de off-road şöleni: Türkiye Baja 5. ayak izleyiciyle buluşuyor

Merkezefendi'de off-road rüzgârı

Türkiye Baja Şampiyonası 5. Ayak yarışları 23 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında Merkezefendi Off-Road Pistinde gerçekleştirilerek bölgeyi motorsporları takviminin odağı haline getiriyor. Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 20'nin üzerinde araç katılması bekleniyor ve kortej geçişi 22 Ekim Perşembe günü saat 17.30da belediye önünden başlayacak.

Yarış programı ve etaplar:

Etkinlik takvimine göre; 23 Ekim Cuma saat 16.30da protolog etabı (sıralama yarışları) seyircili olarak Merkezefendi Off-Road Pisti’nde yapılacak. 24 Ekim Cumartesi saat 10.00da başlayacak Merkezefendi Etabı ise seyircisiz olarak düzenlenecek ve sporcular 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Organizasyonun seyirciye en yoğun heyecanı yaşatacağı 25 Ekim Pazar günü saat 12.30da başlayacak Seyirci Etabı’nda pilotlar 6 kilometrelik bölümde yarışacak, günün sonunda ise saat 17.30da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde ödül töreni yapılacak.

İzleyici deneyimi ve yerel destek:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada hemşehrileri ve çevre illerden gelenleri seyirci etaplarına davet etti. Belediye, pistin Türkiye’nin en iyi pistlerinden biri olduğunu vurgulayarak izleyicilerin araçları yukarıdan kuş bakışı izleyebileceği bir avantaj sunduğunu belirtti. Başkan Doğan ayrıca yarışların ilçenin spor tanıtımına, bilinirliğine ve marka değerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Merkezefendi Belediyesi’nin organizasyona verdiği destek, altyapı hazırlıkları ve kortejle başlayıp ödül törenine kadar sürecek program, bölgeyi motorsporları için cazip bir merkez haline getiriyor. Seyirci etabının getireceği atmosfer ve hız-mücadele unsuru, katılımcılar kadar yerel halk için de yoğun bir izleme deneyimi sunacak.

TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞLARI 23 EKİM VE 25 EKİM’DE MERKEZEFENDİ’DE START ALIYOR....

TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞLARI 23 EKİM VE 25 EKİM’DE MERKEZEFENDİ’DE START ALIYOR. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "23 EKİM VE 25 EKİM’DE SEYİRCİ ETABINA TÜM MERKEZEFENDİLİ, DENİZLİLİ VE ÇEVRE İLLERDEKİ HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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