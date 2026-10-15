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Mersin deniz ticaret odasında iletişim ve çözüm öncelikli yeni dönem

MDTO seçim süreci tamamlandı; yeni yönetim üyelerle iletişimi güçlendirmeyi ve denizcilik sektörünün sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mersin deniz ticaret odasında iletişim ve çözüm öncelikli yeni dönem

MDTO'da yeni yönetim göreve başladı

Mersin Deniz Ticaret Odası'nda (MDTO) seçim süreci, yönetim kurulu ve meclis görev dağılımlarının belirlenmesiyle tamamlandı. Kaptan Berdan Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, üyelerle doğrudan iletişimi artırmayı ve denizcilik sektöründeki sorunların çözümüne öncelik vermeyi amaçlıyor.

yeni dönemin öncelikleri:

Başkan Doğan, seçimlere yoğun katılım gösteren oda üyelerine teşekkür ederek süreç artık geride kaldı dedi ve ortak hedefin Mersin Deniz Ticaret Odası ile bölgedeki denizcilik faaliyetlerini daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı. Eğitimden sosyal sorumluluğa kadar odanın bugüne kadar oluşturduğu birikimin korunarak geliştirilmesi planlanıyor. Doğan, önceki dönem başkanı Cihat Lokmanoğlu, Meclis Başkanı Jozef Atat ve geçmiş dönemlerde görev almış yönetim ile meclis üyelerine teşekkür etti.

sektör paydaşları ile iş birliği ve meclis yapısı:

Yeni dönemde üyelerin sorunlarını doğrudan dinleyerek çözüm için ilgili kurumlarla iş birliği kurulacak. Doğan, armatörlerden acentelere, gemi tedarikçilerinden eğitim kurumlarına kadar sektörün tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına odaklanacaklarını belirtti ve Mersin'in ticaretteki konumu ile denizcilik potansiyelinin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Doğan, yeni dönemin Mersin iş dünyasına, denizcilik sektörüne ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

14 Ekim Çarşamba günü yapılan seçimlerin ardından MDTO Meclis Başkanlığı görevine Sabit Ahmetler seçildi. Alkaan Sevim ve Ahmet Yılmaz meclis başkan yardımcılığına, Remzi Murat Neyiğit ise meclis katip üyeliğine getirildi.

2026-2030 döneminde MDTO Meclisinde görev yapacak isimler şunlar: Ali Küçük, Atahan Çukurova, Bekir Yıldız, Berdan Doğan, Cebrail Orman, Durmuş Ali Turur, Ertuğ Kemal Yılmaz, Filiz Özbek Keleş, Göksel Hallaç, İbrahim Aşkaroğlu, İbrahim Kitapçı, İsmail Okan, Mehmet Özkan, Mesut Öztürk, Metin Özdemir, Murat Uçar, Rabia Demir, Reşit Güngör, Sertip Dinçer ve Uğur Tosuner.

MDTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAPTAN BERDAN DOĞAN, YENİ DÖNEMDE ÜYELERLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEYİ VE...

MDTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAPTAN BERDAN DOĞAN, YENİ DÖNEMDE ÜYELERLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEYİ VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE ÖNCELİK VERMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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