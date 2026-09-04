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Mersin limanında alarm: konteyner iddiası sonrası tahliyeler

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı iddia edildi; operasyonlar durduruldu, çalışanlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin limanında alarm: konteyner iddiası sonrası tahliyeler

Mersin limanında iddia edilen sızıntı olayının özeti

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesine bağlı olarak gaz/kimyasal madde sızıntısı olduğu iddia edildi. Olayın ardından liman sahasında güvenlik önlemleri alındı, operasyonlar geçici olarak durduruldu ve sahadaki personel tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.

ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen ambulanslar ve sağlık ekipleri, iddiaya göre gazdan etkilenen çalışanlara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği, olay yerinde ilk değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Olayın boyutu ve etkilenenlerin sayısı konusunda resmi bir rakam henüz paylaşılmadı.

liman operasyonları ve kurumların tepkisi:

İddiaya göre limandaki yükleme-boşaltma işlemleri tedbir amaçlı durduruldu ve çalışanlar liman sahasının dışına çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ilgili kurumun ekiplerinin gönderildiği bildirildi; ekipler olay yerinde gerekli kontrolleri ve güvenlik taramalarını gerçekleştirdi. Şu ana kadar henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmelerle ilgili resmi kurumların açıklamaları bekleniyor. Olayın kaynağı, sızıntının içeriği ve etkilenenlerin durumu hakkında net bilgi geldiğinde kamuoyuna ulaşılacaktır.

Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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