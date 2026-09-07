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Mersin sahilinde Filenin Sultanları'nın zafer coşkusu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 yenip üst üste ikinci kez şampiyonluğu Mersin sahilinde dev ekrandan yüzlerce kişi kutladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mersin sahilinde Filenin Sultanları'nın zafer coşkusu

Mersin sahilinde dev ekran karşısında coşku:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Karşılaşma Marina yanında kurulan dev ekrandan yüzlerce Mersinli tarafından izlendi ve şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşandı.

maçı soluksuz takip ettiler:

Kıyasıya geçen Türkiye-İtalya maçının her anı Marina yanındaki alanda heyecanla takip edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla toplanan vatandaşlar, Filenin Sultanları'nın mücadele ettiği sayılarda birlikte heyecanlandı ve coşkuyu sahilde paylaştı.

etkinlik düzeni ve katılımcı görüşleri:

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon, Mersin halkını bir araya getirdi. Organizasyonda görevli Mustafa İhsan Erişik, "Çok heyecanlı bir maç geçti, kalp dayanmaz bu maça. Onlar sahada oynadı, biz burada heyecanlandık. Bizlere bu şampiyonluğu getiren Filenin Sultanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki organizasyonda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Halkımızı bütün organizasyonlara bekliyoruz" diyerek duygularını paylaştı.

İzleyiciler de mutluluk ve gururunu ifade etti. Ceylin Kaya, "Türkiye’nin gururları olarak görüyoruz onları. Gerçekten çok gurur verici bir andı, çok mutluyum. Evlerimizde izlemek bu kadar keyif verici olmazdı, çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Şehir, altın madalyayla taçlanan bu başarının ardından omuz omuza kutlama yaparak Filenin Sultanları ile bir kez daha gurur duydu.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN İTALYA’YI 3-2 YENEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUĞU FİNAL MAÇINI...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN İTALYA’YI 3-2 YENEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUĞU FİNAL MAÇINI YÜZLERCE MERSİNLİ, SAHİLDE KURULAN DEV EKRANDAN İZLEDİ. ŞAMPİYONLUĞUN ARDINDAN BÜYÜK COŞKU YAŞANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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