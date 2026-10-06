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Mersin soruşturmasında gözaltı dalgası: 34 şüpheli, Vahap Seçer dahil cezaevine gönderildi

Operasyon sonrası Mersin'de adliyeye sevk edilen, aralarında Vahap Seçer'in de bulunduğu 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin soruşturmasında gözaltı dalgası: 34 şüpheli, Vahap Seçer dahil cezaevine gönderildi

Operasyonun kapsamı:

Geçtiğimiz Perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri üç belediyeye operasyon düzenledi. Hedefte Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyeleri bulunuyordu.

Operasyonda ilk etapta 59 şüpheli gözaltına alındı; aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer yer aldı. Devam eden çalışmalarda bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Tutuklamalar ve sevk süreçleri:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılanlardan 50 kişi için tutuklama talebiyle işlem yapıldı. Adli işlemler dünden itibaren devam edip sabaha kadar sürdü.

Mahkeme sürecinin sonucunda, aralarında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu toplam 34 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise çeşitli adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.

Sevk ve yerleştirme işlemleri:

Adli işlemleri tamamlanan tutuklular, adliyeden otobüslerle cezaevine gönderildi. Yetkililer, sevk ve yerleştirme süreçlerinin koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

MERSİN&#039;DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN ARALARINDA MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

MERSİN'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN ARALARINDA MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER'İN DE OLDUĞU 34 ŞÜPHELİ ADLİYEDEN OTOBÜSLERLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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