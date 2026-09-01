Mersin Spor Kulübü'nde süper lige dönüş planı

Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Mersin Spor Kulübü (MSK) yönetimi, teknik heyeti ve takım kaptanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basınla bir araya geldi. Toplantıya MSK Başkanı Mustafa Özünlü, yönetim kurulu üyeleri Erol Dibo ve Mehmet Deniz Örener, genel menajer Namık Yazlar, başantrenör Burak Gören ile kaptan Orhan Aydın Hacıyeva katıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de basının kentin takımlarına destek vereceğini vurguladı.

Süper Lig hedefi:

Toplantının en öne çıkan mesajı, kulübün önceliğinin yeniden Süper Lig'e çıkmak olduğu yönündeydi. Mustafa Özünlü, geçen sezon yaşanan talihsizliğin ardından kulübün kurumsal yapısını koruyarak yoluna devam ettiğini ve MSK'nın kısa vadede toparlanma gücüne sahip olduğunu belirtti. Özünlü, takımın 2026-2027’de sergileyeceği performansla 2027-2028 sezonunda ait olduğu kategoriye döneceğini ifade etti.

Genel menajer Namık Yazlar yönetimin sağladığı imkanlarla sezon sonunda Süper Lig’e yükselme hedefinin aktif şekilde takip edildiğini söyledi. Yazlar ayrıca A takım hedefleri ile paralel yürütülen altyapı yatırımlarının kulübün sürdürülebilir başarısı için kritik olduğunu ekledi.

Teknik yapı ve takım kimyası:

Başantrenör Burak Gören kurulan kadronun hem karakter hem de disiplin açısından Süper Lig hedeflerine uygun olduğunu belirtti. Gören, Mersin’in basketbol kültürü ve geçmişine uygun bir takım inşa ettiklerini, sadece A takım başarısına odaklanmanın yeterli olmayacağını; altyapı ve kurumsal yapılanmanın da eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başarının toplumun ve taraftarların desteğiyle mümkün olacağını söyleyen Gören, salonların dolmasının oyunculara ekstra motivasyon sağlayacağını ifade etti.

Takım kaptanı Orhan Aydın Hacıyeva ise yeni kurulan bir kadroyla güçlü bir birliktelik oluşturmaya çalıştıklarını, hedeflerinin sezon sonunda kupayı kaldırmak olduğunu belirtti. Hacıyeva, bunu gündelik çalışma ve karakter üzerine kurulu bir süreçle gerçekleştireceklerini söyledi.

Altyapı, tesisleşme ve toplumsal sorumluluk:

Kulüp yönetimi, altyapı ve tesisleşme çalışmalarına verilen önemi öne çıkardı. Mustafa Özünlü, Macit Özcan Spor Kompleksi içinde aynı anda dört takımın antrenman yapabileceği yeni tesisin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Özünlü, MSK'nın yalnızca üst düzey bir A takım kurma hedefinde olmadığını; gençlerin sporla buluşmasını sağlayacak kalıcı yatırımlara da öncelik verdiğini belirtti.

Özünlü sözlerinde, sporun gençleri olumsuzluklardan uzak tutmada önemli bir rol oynadığını ve kulübün Mersin’i başarıyla temsil eden bir yapı oluştururken gençlere imkan sunmayı da görev bildiğini vurguladı.

Toplumsal destek çağrısı:

Yönetim, teknik heyet ve oyuncular ortak bir çağrı yaparak kentin tüm dinamiklerini ve basketbolseverleri takımı desteklemeye davet etti. Toplantı, MSK yönetimi ve teknik heyetinin gazetecilerle toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

MSK’nın mesajı net: düzenli altyapı çalışmaları, tesisleşme ve saha içi mücadeleyle 2027-2028 sezonunda Süper Lig’e dönmek ana hedef olarak konuldu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL LİGİ'NDE 2026-2027 SEZONUNDA MÜCADELE EDECEK MERSİN SPOR KULÜBÜ (MSK) YÖNETİMİ, TEKNİK HEYETİ VE TAKIM KAPTANI, MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ'NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.