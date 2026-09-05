mersin'de 30 ağustos tenis turnuvası sona erdi

Turnuva maçları ve ödül töreni

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası' çekişmeli final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Etkinlik, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü organizasyonuyla yapıldı ve kentteki bayram coşkusuna spor boyutu ekledi.

final maçları ve kazananlar:

Turnuvada, belediyenin ücretsiz tenis kursları kapsamında eğitim alan kursiyerler bir araya geldi. Günler süren müsabakaların sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Finalist sporculara kupaları takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporcular madalya aldı.

ödüller ve özel kategoriler:

Ödül töreninde ayrıca organizasyon kapsamında En Genç Sporcu, En Yaşlı Sporcu, En Centilmen Sporcu ve En Mücadeleci Sporcu ödülleri sahiplerini buldu. Katılımın yüksek olması ve müsabakalarda sergilenen performanslar turnuvanın amacına hizmet etti; hem rekabet hem de dostane bir ortam oluştu.

gelecek planları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Antrenörü Abidin Kuruağaç turnuvaya gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti ve benzer organizasyonların devam edeceğini aktardı. Kuruağaç, planlanan etkinlik takviminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek Cumhuriyet Kupası ile ocak ayının ilk haftasında yapılması öngörülen Kış Kupasının yer aldığını ifade etti. Ayrıca turnuva heyecanının 19 Mayıs ve 30 Ağustos organizasyonlarıyla süreceği, yeterli katılım olması halinde müsabakaların grup maçları şeklinde düzenlenebileceği belirtildi.

Organizatörler, tenisi Mersin'de daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve kursiyerlerin gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı. Katılımcıların sahadaki performansları organizasyonun başarısını pekiştirdi ve gelecekte benzer etkinliklerin artacağı mesajı verildi.

MERSİN’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TENİS TURNUVASI, ÇEKİŞMELİ FİNAL MÜSABAKALARIYLA SONA ERDİ.