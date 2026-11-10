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Mersin'de Atatürk'ü anma törenleri protokolden halka uzandı

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen çelenk töreni ve Mersin Kültür Merkezi'ndeki programla, Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mersin'de Atatürk'ü anma törenleri protokolden halka uzandı

Mersin'de anma töreni gerçekleştirildi

Mersin’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 88. yılında kent merkezinde düzenlenen törenlerle anıldı. Günün ilk bölümünde Cumhuriyet Alanı’nda resmi tören yapıldı ve kent protokolü ile sivil toplum temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

cumhuriyet alanındaki tören:

Törene Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç katıldı. Protokolün çelenk sunumunun ardından çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri anıta çelenk koydu. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Saat 09.05'te çalan sirenle kent genelinde anma yapıldı; bazı araç sürücüleri de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

kültür merkezinde anma etkinlikleri:

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Etkinlikte bir öğrenci şiir okudu; öğrencilerin hazırladığı "Benim Mustafam" gösterisi de izleyicilerden takdir topladı.

Gün boyunca gerçekleşen tören ve etkinlikler, gösterilerin ardından sona erdi ve katılımcılar anma programını anımsanacak bir saygı duruşu ve kültürel sunumlarla tamamladı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YILINDA MERSİN'DE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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