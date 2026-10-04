Mersin’de çocuklar kodlamadan müziğe uzanan atölyelerle yeni dönemde buluşuyor

Çocuk kampüslerinde yeni dönem açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altındaki Çocuk Kampüsleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için atölye çalışmalarını başlattı. Mezitli, Toroslar, Huzurkent, Silifke ve Tarsus 100. Yıl Çocuk Kampüsleri, 5-14 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz eğitim imkânı sağlıyor. Programlar, çocukların hem bireysel gelişimini desteklemeyi hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Atölye çeşitliliği ve amaçları:

Kampüslerde verilen eğitimler arasında tasarım, robotik kodlama, proje temelli çalışmalar ile akıl ve zeka oyunları, hobi resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim, fotoğrafçılık gibi sanat odaklı atölyeler bulunuyor. Bu çalışmaların amacı çocukların hayal gücünü geliştirmek, düşüncelerini farklı yollarla ifade etmelerini sağlamak, odaklanma ve strateji kurma becerileri kazandırmak ve takım çalışmasına teşvik etmektir.

Atölyeler, çocukların sanatsal yönlerini keşfetmelerine olanak tanımanın yanı sıra değerler eğitimine de ağırlık veriyor. Programlarda sevgi, saygı, empati, paylaşma, yardımlaşma, sorumluluk, çevre bilinci, mahremiyet, milli değerler ve doğru teknoloji kullanımı gibi konular ön plana alınıyor.

İşleyiş ve kapasite:

Kampüslerde eğitimler 6 haftalık kurlar halinde düzenleniyor. Her atölyede çocuklar genellikle bir saatlik oturumlarda yer alıyor ve bir atölye tamamlandığında farklı atölyelerden de yararlanabiliyorlar. Günlük kapasite yaklaşık 480 çocuk olarak planlanmış olup atölye grupları ortalama 15-20 kişilik seviyesinde organize ediliyor. Çok amaçlı salonlar sayesinde tiyatro etkinlikleri ile özel gün ve haftaların kutlanması gibi toplu etkinlikler de kampüs programının bir parçası olarak yürütülüyor.

Kurum yetkilileri, kampüslerin hem güvenli hem eğlenceli bir öğrenme ortamı sunduğunu vurguluyor. Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü yetkilisi Özay Öztürk, çocukların özgüvenli, duyarlı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak istediklerini belirterek, çocuğun kendi potansiyelini keşfedebileceği, güvenli, eğlenceli öğrenme imkanı sunduklarını ifade etti. Ayrıca kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda kampüslerin faaliyetlere açık olduğu, kış dönemine hazır bir program bulunduğu bildirildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOCUK KAMPÜSLERİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN YENİ DÖNEM ATÖLYE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.