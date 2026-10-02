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Mersin'de gece başlayan sağanaklar Erdemli ve Silifke çevresinde yoğunlaştı

Meteorolojinin uyarısıyla Mersin'de başlayan sağanaklar Erdemli ve Silifke çevresinde kuvvetlendi; Meteoroloji hafta sonu yağışların süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'de gece başlayan sağanaklar Erdemli ve Silifke çevresinde yoğunlaştı

meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Uyarının ardından Mersin genelinde gece yarısından itibaren ara ara yağışlar etkili oldu.

ilçelerde gözlenen yağış ve etkileri:

Gözlemlere göre özellikle Erdemli ve Silifke ilçeleri çevresinde zaman zaman yağmur kuvvetli şekilde yağdı. Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Yetkililer, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önemine vurgu yaptı. Bölge için iletilen değerlendirmede, yağışların hafta sonu da devam etmesinin beklendiği bildirildi; bu nedenle yerel gelişmelerin ve resmi duyuruların izlenmesi öneriliyor.

METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVA MERSİN’DE ETKİLİ OLUYOR.

METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVA MERSİN’DE ETKİLİ OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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