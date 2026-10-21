Mersin'de Halk Kart ile 70 bin haneye süregelen destek ağı

Mersin'de Halk Kart uygulamasıyla sürdürülen destek

2019 yılında başlatılan Halk Kart uygulaması, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Uygulama kapsamında bugüne kadar 70 bin haneye ulaşılırken, eylül 2026 sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin 500 aile düzenli destek alıyor. Kartlara yüklenen tutarlar 12 ay boyunca anlaşmalı yerel marketlerde temel gıda ve temizlik ihtiyaçları için kullanılabiliyor.

Nasıl başvurulur ve kimler yararlanıyor:

Halk Kart başvuruları Mersin merkez, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur olmak üzere toplam 9 Halk Kart Danışma biriminden yapılabiliyor. Başvuru koşulları ve adresler belediyenin TEKSİN uygulaması üzerinden duyuruluyor. Başvuru sırasında hane durumuna göre kira kontratı, öğrenci belgesi, engelli raporu, müddetname veya boşanma ilamı gibi belgeler talep edilebiliyor.

Evrakların tesliminin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından dosya incelemesi ve saha araştırması yürütülüyor. Son değerlendirme, Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından yapılıyor; uygun bulunan vatandaşlar 12 ay süreyle kartlarına yüklenen desteklerle hizmetten yararlanıyor.

Yerel esnafa katkı ve tasarruf sağlanması:

Halk Kart uygulamasının önemli bir hedefi de "kaynaklar yerelde kalsın" anlayışıyla yerel ekonomiye destek vermek. Kartlara yatırılan tutarlar yalnızca anlaşmalı yerel marketlerde geçerli olduğu için vatandaşlar evlerine yakın işyerlerinden alışveriş yapabiliyor ve ulaşım masrafından tasarruf ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, uygulamanın yaygınlığını vurgulayarak, "Halk Kart kapsamında bugüne kadar toplam 70 bin haneye dokunduk. Güncel olarak eylül ayı sonu itibariyle 7 bin 500 civarında aile Halk Kart hizmetimizden faydalanmakta" ifadelerini kullandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2019 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN HALK KART UYGULAMASIYLA BUGÜNE KADAR 70 BİN HANEYE DESTEK SAĞLANDI.