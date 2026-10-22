Mersin’de her çocuğun yeteneğini keşfedebileceği ücretsiz kampüsler

Beş noktada ücretsiz eğitimle fırsat eşitliği sağlanıyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan Çocuk Kampüsleri, Mezitli, Toroslar, Huzurkent, Silifke ve Tarsus olmak üzere beş farklı noktada hizmet veriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında yürütülen program, 5-14 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz atölye ve kurslar sunarak özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelere destek olmayı hedefliyor.

Kapasite, süre ve grup düzeni:

Kampüslerin günlük kapasitesi yaklaşık 480 çocuk düzeyinde. Eğitimler, çocukların yoğun ve verimli katılım sağlayabilmesi için 6 haftalık kurslar halinde planlanıyor. Atölyeler ortalama 15-20 kişilik gruplarla yürütülüyor; bu sayede hem bireysel ilgi artıyor hem de grup çalışmalarında sosyal beceriler gelişiyor.

Atölye çeşitliliği ve kazanımlar:

Çocuk Kampüslerinde robotik kodlama, teknoloji tasarım, akıl ve zeka oyunları, hobi resim, masal ve drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık gibi alanlarda eğitimler düzenleniyor. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen programlarda amaç yalnızca teknik beceri kazandırmak değil; aynı zamanda sevgi, saygı, empati, paylaşma, sorumluluk, çevre bilinci ve doğru teknoloji kullanımı gibi sosyal ve etik değerlerin de desteklenmesi.

Program, dar gelirli ailelerin çocuklarının da sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklere erişimini kolaylaştırarak uzun vadede toplumsal eşitliğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

Saha deneyimi ve ailelerle iletişim:

Toroslar Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu Ebru Sinem Özsoy, kampüslerin yoğun ilgi gördüğünü belirterek ebeveynlerin ve çocukların düzenli katılım sağladığını aktarıyor. Özsoy, 'Doğa, masal ve drama, teknoloji tasarım, hobi resim, müzik, akıl ve zeka oyunları gibi birçok atölyemiz var. Çocuklar bu atölyelere geldiklerinde kendi becerilerini keşfediyorlar' ifadelerini kullanıyor ve bu çalışmaların çocuklarda yeni ilgi alanları oluşturduğunu vurguluyor.

Aileler kampüsleri ziyaret ederek atölyeleri doğrudan gözlemleyebiliyor; sonrasında ise online kayıt formu doldurarak çocuklarını uygun atölyelere kaydedebiliyorlar. Özsoy, programın her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik hizmetler sunmaya devam ettiğini belirtiyor ve özellikle dar gelirli ailelere yönelik fırsat oluşturmanın öncelikli hedef olduklarını söylüyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ÇOCUK KAMPÜSLERİ, 5 FARKLI NOKTADA 5-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI SUNUYOR.