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Mersin'de kurs merkezleri öğrencilere her gün sıcak öğün ulaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 kurs merkezinde 2022'den beri günlük yaklaşık 3 bin öğrenciye steril paketlenmiş ücretsiz öğle yemeği sağlayarak aile bütçelerine destek oluyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mersin'de kurs merkezleri öğrencilere her gün sıcak öğün ulaştırıyor

Kapsam ve amaç:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenciye günlük ücretsiz öğle yemeği desteği veriyor. Kent genelindeki 15 kurs merkezinde yürütülen uygulama, 2022 yılından bu yana toplam 486 bin 548 öğün dağıtımıyla hem öğrencilerin sağlıklı beslenmesine hem de aile bütçelerinin hafifletilmesine katkı sağladı.

Uygulamanın nasıl işlediği:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkez, Silifke ve Tarsus aşhanelerinde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan menüleri steril koşullarda paketleyerek kurs merkezlerine ulaştırıyor. Öğrenciler hem ders öncesi hem de ders sonrası bu sıcak ve güvenli öğünlerle besleniyor; böylece derslere daha dinç ve konsantre katılmaları hedefleniyor.

Yerel etkiler ve geri dönüşler:

Büyükşehir Belediyesi, okul ve kurs merkezleri arasındaki yoğun programlar nedeniyle evine gidip yemek yiyemeyen, bütçe kısıtları yaşayan ailelere pratik bir çözüm sunuyor. Uygulama, veliler tarafından olumlu karşılanırken belediye hizmetlerinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiği vurgulanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, projenin kapsamını ve amacını şöyle anlattı: "Öğle yemeği desteği projemize 2022 yılında başladık ve bugüne kadar toplamda 486 bin 548 adet yemek dağıtımında bulunduk. Mersin, Tarsus ve Silifke aşhanelerimizde gıda mühendislerimiz kontrolünde hazırlanan menülerimizle 15 kurs merkezimizde günlük yaklaşık 3 bin öğrencimize öğle yemeği desteğinde bulunuyoruz. Kurs merkezimizde derslere girip okula gidecek öğrencilerimiz yemeğini yedikten sonra okullarına güvenilir şekilde gidiyorlar. Aynı şekilde okul dönüşü gelen öğrencilerimiz de yemeklerini yedikten sonra derslerine başlıyorlar"

Karakuş, projenin ekonomik yükleri hafiflettiğini ve öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel alanda gelişmeleri için gıdanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu projemize dair velilerimizden geri dönüşler çok olumlu oluyor. Velilerimiz öğrencilerini gönül rahatlığıyla bizlere teslim ediyorlar" dedi.

Belediye yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini ve kurs merkezlerinde verilen akademik eğitimin yanı sıra bu tür desteklerle öğrencilerin bütünsel gelişimine katkı sağlanmaya devam edileceğini bildiriyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME KURS MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME KURS MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRENCİYE GÜNLÜK ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ DESTEĞİ SAĞLIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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