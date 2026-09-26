Mersin'de okul kantinlerine sıkı denetim: tarihi geçmiş ürünler toplandı ve imha edildi

Denetim sonuçları:

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin temel amacı, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olarak açıklandı.

Ekipler kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları, fiyat etiketleri ve satışa uygunluğunu kontrol etti. Ayrıca işletmelerin ruhsat ve belgeleri ile çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu da incelemeye alındı.

Tespit edilen eksikler ve alınan önlemler:

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş süt ve çeşitli gıda ürünleri tespit edildi. Satışa uygun olmadığı belirlenen ürünler ekipler tarafından toplatıldı, tutanak altına alındı ve yetkililerce imha edildi. Kantinlerin temizlik şartları ile ürünlerin saklama koşullarına ilişkin eksiklikler kayıt altına alındı ve işletmecilere uyarılar yapıldı.

Bu uygulama kapsamında fiyat etiketleri ve ürünlerin raf ömrü ile ilgili belgelendirme zorunluluğunun takip edildiği kaydedildi. Denetim tutanaklarının düzenlenmesi, uygunsuz ürünlerin izlenebilir şekilde elden çıkarılmasını sağladı.

Belediyenin açıklaması ve ilerleyen süreç:

"Çocuklarımızın okulda sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını önemsiyoruz. Belediyemizin görev ve yetki alanına giren konularda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor, kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihinden muhafaza şartlarında kadar ekiplerimizin denetim alanındaki hususları titizlikle takip ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünlerin sunulmasına katkı sağlamak. Bu hassasiyetimizi eğitim yılı boyunca sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin süreceğini ve gerektiğinde idari işlem uygulanacağını belirtti.

Belediye yetkilileri, okul kantini işletmecilerine mevzuata uygun hareket etmeleri ve düzenli kayıt tutmaları çağrısında bulundu. Velilere ise satışa sunulan ürünlerin ambalaj ve son kullanma tarihlerini kontrol etme önerisi yapıldı. Denetimlerin eğitim yılı boyunca planlı olarak devam edeceği bildirildi.

MERSİN'DE OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ SÜT VE ÇEŞİTLİ GIDA ÜRÜNLERİ TESPİT EDİLDİ.