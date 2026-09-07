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Mersin'de paravan dükkâna baskında 2 milyon 296 bin hap ele geçirildi

Mersin Yenişehir'de paravan dükkâna yapılan operasyonda kapı kilidi kesilerek girilen adreste 97 koli içinde 2.296.336 sentetik hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de paravan dükkâna baskında 2 milyon 296 bin hap ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde paravan olarak kullanılan bir dükkanı takibe aldı. Yapılan operasyon sırasında ekipler, kapı kilidini keserek iş yerine girdi ve kapsamlı arama yaptı.

baskın ve ele geçirilenler:

Operasyonda, iş yerinde düzenlenen aramada 97 adet koli içinde toplam 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen hapların seri sayısı ve paketleme biçimi üzerine inceleme yapılıyor.

şüphelilerin yakalanması ve yasal süreç:

Olayla bağlantılı olarak aralarında hırsızlık ve yaralama gibi çeşitli suç kayıtları bulunan K.S., İ.A., H.S. ve K.K. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülüp, uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri sürüyor; ekipler sevkiyat zinciri ve suç örgütü bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MERSİN&#039;DE POLİSİN BELİRLEDİĞİ BİR ADRESE KAPI KİLİDİ KESİLEREK GİRİLDİ, İÇERİDE UYUŞTURUCU...

MERSİN'DE POLİSİN BELİRLEDİĞİ BİR ADRESE KAPI KİLİDİ KESİLEREK GİRİLDİ, İÇERİDE UYUŞTURUCU ÖZELLİĞİ BULUNAN 2 MİLYON 296 BİN 336 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ. SENTETİK HAPLARLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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