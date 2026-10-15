Mersin'de sağanaklara karşı 13 ilçede ekip ve iş makineleri hazır

Mersin'de kriz masası kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı önlemlerini artırdı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kemal Zorlu başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, muhtemel olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere koordineli bir kriz masası oluşturuldu.

hazırlık çalışmaları:

Yağış öncesinde kent genelindeki menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında tıkanıklığa yol açabilecek unsurlar giderildi, derelerde taşma riskine karşı gerekli tedbirler alındı. Ayrıca ilgili ekipler, altyapı sistemlerinin kış aylarına hazır hale gelmesi için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını tamamladı.

saha organizasyonu:

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, 13 ilçede 87 ekip, 350 personel ve 126 araç ile iş makinesi hazır bekletiliyor. Müdahale organizasyonu; MESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülecek.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak krizin koordineli yönetileceğini ve olumsuz etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzlukları Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden bildirebilecekler.

Belediye yetkilileri, saha ekiplerinin 7/24 görev başında olacağını ve vatandaş güvenliği ile altyapı işleyişinin korunmasına öncelik verileceğini vurguladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MESKİ, KENT GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI KRİZ MASASI OLUŞTURDU. MUHTEMEL OLUMSUZLUKLARA MÜDAHALE ETMEK AMACIYLA 13 İLÇEDE 87 EKİP, 350 PERSONEL İLE 126 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ HAZIR BEKLETİLİYOR.