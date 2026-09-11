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Mersin'de üretimden dağıtıma uzanan uyuşturucu ağı çökertildi

Mersin'de 7 operasyonla ele geçirilenler arasında 4 milyon 600 binden fazla sentetik hap, 1.250 kg ham madde, 6 milyon kapsül ve 23 şüpheli var.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de üretimden dağıtıma uzanan uyuşturucu ağı çökertildi

Mersin'de kapsamlı narkotik operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekiplerinin son 10 gün içinde yürüttüğü operasyonlarda, üretimden piyasaya sürülmeye hazırlanan geniş çaplı bir uyuşturucu ağı çökertildi. Güvenlik güçleri, turizm bölgelerinden sanayi ve depo adreslerine kadar yayılan operasyon serisinde çok sayıda madde ve malzeme ele geçirdi.

Operasyonlarda ele geçirilenler ve dağılımı:

Yapılan baskınlarda toplamda 4 milyon 600 binden fazla sentetik ve uyuşturucu hap, yaklaşık 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 4 milyon hap üretimine denk gelen miktar), 6 milyon boş kapsül, 19 kilo 225 gram esrar ile 65 bin adet ectacy maddesi ele geçirildi. Polis ve jandarma ekipleri, depoların tespiti sırasında asansörcüden fırıncıya, turistik bölgelerdeki yazlıklara kadar çok sayıda farklı adreste arama yaptı.

Gözaltılar, soruşturma ve kamu mesajı:

Toplam 7 ayrı operasyonda yürütülen çalışmalarda 23 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden bir kısmı mahkemece tutuklanırken diğerleriyle ilgili işlemler devam ediyor. Operasyonlar sonucunda, yaklaşık 2 milyar liralık uyuşturucu piyasasının önü kesildiği bildirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalışmaların, gençlerin uyuşturucuya erişiminin engellenmesi ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE EMNİYET VE JANDARMANIN SON 10 GÜN İÇERİSİNDE YAPTIĞI...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE EMNİYET VE JANDARMANIN SON 10 GÜN İÇERİSİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA PİYASAYA SÜRÜLMEYE ÇALIŞILAN 4 MİLYON 600 BİN ADETTEN FAZLA SENTETİK VE UYUŞTURUCU HAP, YAKLAŞIK 4 MİLYON HAP ÜRETİMİNDEKİ KULLANILMASI PLANLANAN HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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