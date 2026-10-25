Tarsus'ta hasat dayanışmaya dönüştü: zeytinler lösemili çocuklara umut olacak

etkinlik ve amaç:

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen ‘iyilik hasadı’ etkinliği, Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı. Toplanan zeytinlerin zeytinyağına dönüştürülerek lösemi tedavisi gören çocuklara gönderileceği bildirildi.

katılımcılar ve hasat süreci:

Hasada, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Dr. Jülide Arifoğlu, İl Koordinatörü Betül Özgüven, vakfa kayıtlı aileler, lösemiyi yenmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve çok sayıda gönüllü katıldı. Katılımcılar, alanlarda birlikte zeytin toplarken, ürünlerin yağ haline getirilip ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için koordinasyon sağlandı.

Ali Boltaç, zeytin gen koruma alanının LÖSEV ile belediyeyi buluşturan önemli bir dayanışma noktası haline geldiğini vurguladı. Boltaç, iyiliğin paylaşıldıkça çoğaldığını belirterek çocukların mutluluğuna katkı sunmanın belediye için öncelikli olduğunu söyledi ve etkinliğin her yıl büyüyerek devam etmesini temenni etti.

Dr. Jülide Arifoğlu, zeytinin insanlık tarihindeki önemine değinerek aileler, iyileşen gençler ve gönüllülerle birlikte hasat yapmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu kaydetti. Betül Özgüven ise toplanan zeytinlerden elde edilecek yağın tedavi gören çocuklara gönderileceğini belirtip, desteklerinden dolayı Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, LÖSEV’in İzmir Seferihisar’daki Satsuma Mandalina Çiftliği'nden getirilen mandalina fidanları da toprakla buluşturuldu; bu adım etkinliğin dayanışma ve sürdürülebilirlik temalarını genişletti.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ'IN DA KATILDIĞI ETKİNLİKTE ELDE EDİLECEK ZEYTİNYAĞININ, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARA GÖNDERİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.