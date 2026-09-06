Mersin'de zafer bayramı kortlarında yeni isimler öne çıktı

30 Ağustos kutlamasında kortlar coştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde final maçları ve ödül töreniyle sona erdi. Organizasyonu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü üstlendi.

turnuva sonuçları ve ödül töreni:

Turnuvada kadınlar kategorisinde Sena Belgin, erkekler kategorisinde ise Alperen Yıldız şampiyonluğa ulaştı. Final karşılaşmaları, Zafer Bayramı coşkusuyla renkli görüntülere sahne olurken, finalist sporculara kupaları takdim edildi; turnuvaya katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Ödül töreninde ayrıca ‘En Genç Sporcu’, ‘En Yaşlı Sporcu’, ‘En Centilmen Sporcu’ ve ‘En Mücadeleci Sporcu’ kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu. Kadınlar finalinde uzun ve çekişmeli bir mücadele sonrası kürsüye çıkan Sena Belgin, erkekler finalinde güçlü performansıyla dikkat çeken Alperen Yıldız kupalarını kaldırdı.

katılım, kurslar ve gelecek planları:

Turnuva, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz tenis kurslarından faydalanan kursiyerleri bir araya getirdi. Tenis Antrenörü Abidin Kuruağaç, turnuvaya gösterilen ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi ve 19 Mayıs ile 30 Ağustos'ta düzenledikleri iki turnuvanın sporcular arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurguladı.

Kuruağaç, amaçlarının "tenisi Mersin'de daha geniş kitlelere ulaştırmak" olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ‘Cumhuriyet Kupası’ ve ocak ayının ilk haftasında Mersin'in kurtuluşu anısına düzenlenecek ‘Kış Kupası’ planlandığı açıklandı; yeterli katılım olursa müsabakaların grup maçları şeklinde gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Antrenör Kuruağaç, turnuvadaki performansların ekibi şaşırttığını ve ücretsiz kursların kursiyerlerin gelişimine katkı sağlama hedefiyle sürdürüleceğini söyledi. Belediyenin sunduğu imkanların, kent sakinlerinin hem spor yapmasına hem de stres atmasına yardımcı olduğuna dikkat çekildi.

şampiyonların sözleri:

Erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan avukat Alperen Yıldız, turnuvanın heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini, şampiyon olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Yıldız, tenise Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde başladığını ve kursların kendisi açısından faydalı olduğunu vurguladı.

Kadınlarda kupayı kazanan Sena Belgin ise iki saatten uzun süren finalin ardından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Finalin "kıran kırana bir mücadele" olduğunu söyleyen Belgin, antrenör Abidin Kuruağaç ve ücretsiz kursların gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva, yerel yönetimin spor politikalarının bir örneği olarak değerlendirilirken, düzenlenen etkinliklerin katılımcılar ve izleyiciler nezdinde spora erişimi kolaylaştırdığı ve kentteki spor kültürünü güçlendirdiği ifade edildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TENİS TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU.