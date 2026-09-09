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Tarlalarda ikinci bahar: ayçiçeği buğdayın ardından yükseliyor

Polatlı’da buğday hasadının ardından temmuzda ekilen ayçiçekleri 90 günde sararıp ekim–kasım arasında hasada hazırlanıyor; çiftçiye ek gelir sağlıyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tarlalarda ikinci bahar: ayçiçeği buğdayın ardından yükseliyor

tarlarda ikinci ürün olarak ayçiçeği:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının ardından tarlalar yeniden sarıya bürünmeye başladı. Temmuz ayında 10 Temmuz tarihinde ekilen ve yaklaşık 90 günlük gelişim sürecine sahip ayçiçekleri, ekim ortasından kasım başına kadar hasat edilmeye hazırlanıyor. Sulama imkânı bulunan arazilerde ikinci ürün olarak değerlendirilen ayçiçeği, çiftçilere aynı yıl içinde ek gelir kapısı açıyor.

uygulama ve üretim pratikleri:

Polatlı Hıdırşeyh köyünde hem üretim yapan hem de ziraat mühendisi kimliğiyle tanınan Hasan Kılınç, bu havzada son 6-7 yıldır ikinci ürün olarak ayçiçeği ektiğini aktarıyor. Kılınç, buğdaydan sonra ayçiçeğinin "fazla su istemediğini" belirterek, arazi değerlendirmesi açısından ikinci ürünün ekonomik faydasına dikkat çekiyor. Sulama hatlarının sabit döşenmesi halinde mekanizasyonla işçilik ihtiyacının azaldığını, iki kişinin sulama sistemini yönetebildiğini söylüyor.

verim ve hasat beklentileri:

Hasan Kılınç, ekili çeşidin 10 Temmuz'da ekildiğini ve hasadın 15 Ekim ile 1 Kasım arasında yapılmasının beklendiğini ifade etti. Rekolte konusunda ise Kılınç, dekarda 250-300 kilogram arasında verim beklediklerini belirtti. Üretimin büyük bölümünü sözleşmeli olarak Karadenizbirlike teslim ettiğini, birliklerin yağa çevirme ve posasını hayvan yemi olarak değerlendirme süreçlerini yürüttüğünü aktardı.

çiftçi gözüyle ekonomik ve ekolojik kazanımlar:

Kılınç, ayçiçeğinin mekanizasyona uygun yapısı nedeniyle işçilik yükünün sınırlı olduğunu, özellikle su kaynaklı bölgelerde ikinci ürün ekmenin çiftçinin gelirine doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Eylül ayında elde edilecek gelirin tohum ve gübre masraflarını karşılayacağını ve kış aylarında çiftçiye ek nakit sağlayacağını ifade etti: "İki taraftan da gelir elde etmek sevindirici. Üretmek güzel bir şey. Tabii bedelin karşılığını da almak şartıyla."

piyasa ve fiyat beklentileri:

Fiyat konusunda belirsizlik olduğunu söyleyen Kılınç, geçen yılın fiyatını hatırlatarak bu yıl için piyasa beklentisini paylaştı. Kılınç, piyasada tüccar fiyatları ve birliklerin açıkladığı rakamlar arasında fark olduğunu belirterek kilosunun 35 ila 40 lira aralığında olabileceğini düşündüğünü anlattı; geçen yılın ise "30 küsur lira" civarında seyrettiğini söyledi.

Ayçiçeğinin üretiminin artmasının, Türkiye'nin tarihsel yağ açığını kapatmada katkı sağlayabileceğine de dikkat çeken Kılınç, Ukrayna, Moldova ve Rusya gibi ülkelerden yapılan ithalata gönderme yaparak iç üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti: "Desteği fazlalaştırıp içeride bizim kendi yağımızı karşılayacak dereceye getirebiliriz. İkinci ürün bunun örneği."

Hasat döneminde biçerdöver kullanımının yaygın olduğunu ve dökülen tanelerin hayvanlar tarafından değerlendirildiğini anlatan Kılınç, tarlaların çiçek açma sürecinin kısa ve görsel açıdan etkileyici olduğuna da değindi: "Şu süreç 5-6 günlük bir süreç. Bir bakarsın hepsi sarı, bu dönemi güzel."

Polatlı örneği, İç Anadolu havzalarında ikinci ürün olarak ayçiçeğinin uygulanabilirliğini ve çiftçilere kısa vadede gelir sağlayan bir alternatif olduğunu gösteriyor. Sulama ve mekanizasyon koşulları uygun olan işletmelerde bu yöntemin sürdürülebilirlik ve üretim artışı açısından yakın dönemde etkili olabileceği öne çıkıyor.

ANKARA&#039;DA BUĞDAY HASADININ ARDINDAN TARLALARDA İKİNCİ BAHAR YAŞANIYOR. EKİLEN AYÇİÇEKLERİ, SARIYA...

ANKARA'DA BUĞDAY HASADININ ARDINDAN TARLALARDA İKİNCİ BAHAR YAŞANIYOR. EKİLEN AYÇİÇEKLERİ, SARIYA BÜRÜNEN TARLALARDA HASAT DÖNEMİNE HAZIRLANIRKEN, ÇİFTÇİYE EK GELİR KAPISI OLUYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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