Şehir için ortak akıl: KTO ve Akademik Odalar Birliği bir araya geldi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yaklaşık 30 bin üyeyi temsil eden Akademik Odalar Birliği’ne bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticilerini ağırladı. Toplantıda; kentin geleceğine dönük projeler, ortak hareket kültürü ve birlik beraberlik mesajları ön plana çıktı.

kto'nun önceliği: şehir marka değerini yükseltmek:

Toplantının açılışında konuşan Ömer Gülsoy, birlikteliğin Kayseri için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Gülsoy, "Kayseri’nin kalkınma yolculuğunda Akademik Odalar Birliğimize bağlı Meslek Odalarımızın teknik birikimi ve ticaret erbabımızın tecrübesi birleştiğinde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bizim tek derdimiz; odalarımızın ve değerli başkanlarımızın güç birliğiyle şehrimizin marka değerini daha da yukarıya taşımaktır." ifadelerini kullandı.

kayseri tekmer: teknoloji ve girişimcilikte hedeflenen model:

Gülsoy, KTO bünyesindeki Kayseri TEKMER projesinde sona gelindiğini de müjdeledi. Fiziki altyapı tadilatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Gülsoy, merkezin konferans salonu binasındaki iki katta toplam bin 700 metrekarelik alanda hizmet vereceğini söyledi. Kayseri TEKMER'in sadece bir çalışma alanı olmayacağını; fikrin projeye, projenin ürüne, ürünün yatırıma ve ticari başarıya dönüştüğü bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olacağını vurguladı.

Gülsoy, robotik, makine, elektrik-elektronik, yazılım, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi alanlarda yenilikçi fikirleri olan girişimcilere yönelik başvuruların kısa sürede açılacağını bildirdi. Merkezin girişimcilere ofisin yanı sıra mentörlük, eğitim, teknik danışmanlık, prototipleme, yatırımcı buluşmaları ve finansmana erişim gibi çok yönlü destekler sunacağı kaydedildi. KTO, teknoloji merkezini Kayseri sanayisine hizmet edecek şekilde tasarlayarak sanayici ile girişimciyi buluşturmayı ve böylece bir "Kayseri Modeli" geliştirmeyi hedefliyor.

odalar arasındaki birlik ve ortak akıl mesajı:

Kayseri Akademik Odalar Birliği Başkanı Süleyman Varol da yapılan çalışmaları ve birliğin sorumluluk anlayışını anlattı. Varol, "Kayseri, yüzyıllardır ticaretin, üretimin ve girişimciliğin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bu şehirde ticaret sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan güçlü bir kültür ve şehir geleneğidir. Bugün sahip olduğumuz ekonomik ve sosyal birikimin temelinde de bu anlayış, çalışkanlık ve ortak akıl bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Varol, farklı meslek disiplinlerini temsil eden odaların Kayseri’nin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğini, farklı görüş ve sorumluluklara rağmen ortak paydanın Kayseri olduğunu ve şehrin ekonomi, üretim, istihdam ve marka değerini ileri taşımak için koordineli çalışılacağını belirtti. Ayrıca Varol, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KTO yönetimine ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Toplantıda söz alan meslek odası başkanları da Kayseri’nin gelişimi için iş birliği vurgusu yaparak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy’a desteklerini ilettiler. İstişare toplantısı, heyetin çektirdiği toplu fotoğraf ile sona erdi.

Kayseri Akademik Odalar Birliği’ne bağlı meslek odaları şunlardır: Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Orman Mühendisleri Odası, Yeminli Mali Müşavirler Odası, Şehir Plancıları Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Kayseri Tabip Odası, Kayseri Diş Hekimleri Odası, Kayseri 12. Bölge Eczacılar Odası, Kayseri Veteriner Hekimleri Odası, Kayseri Barosu, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Kayseri Noter Odası.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, YAKLAŞIK 30 BİN ÜYEYİ TEMSİL EDEN AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ’NE BAĞLI MESLEK ODALARININ BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİNİ AĞIRLADI.