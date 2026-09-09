Mersinli balıkçılar 15 eylül için teknelerini denize indiriyor

Mersinli balıkçılar sezona son hazırlıklarla giriyor

Ege ve Karadeniz'de başlayan yeni av sezonunun ardından, Mersin kıyılarında da hareketlilik arttı. Akdeniz kıyısındaki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan ve 15 eylül'de sona erecek av yasağının kaldırılmasına sayılı günler kala teknelerinde ve ağlarında son bakımları yapıyor.

Türkiye'nin üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, 321 kilometrelik Akdeniz kıyısı nedeniyle merkezinden ilçelerine kadar yüzlerce tekne bulunuyor. Karadeniz ve Ege'de 1 Eylül'de başlayan sezonun ardından Akdeniz'de sezonun 15 eylül'de resmen açılması bekleniyor ve balıkçılar denize açılmak için hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Hazırlıklar ve bakım:

Teknelerde ağır bakım tamamlanırken, ağların onarımı ve yeni ağ örme çalışmaları sürüyor. Balıkçılar, ağ ve plakalar gibi av malzemelerini kontrol edip yırtık yerleri elden geçiriyor; düzenekler ve ekipmanların denize uygun hale getirilmesi için son testler yapılıyor. Hazırlık sürecinde hem teknelerin güvenliği hem de av verimliliği ön planda tutuluyor.

Barınaklarda ve limanlarda teknelerin denize indirilmesi planlanırken, ekiplerin yakıt, ağ ve bakım giderlerini dengeleme çabası da dikkat çekiyor. Hazırlık döneminde yapılan bakım ve kontroller, sezonun ilk günlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Balıkçıların beklentileri ve sözleri:

Erdemli Balıkçı Barınağı'nda son hazırlıklarını yapan balıkçılardan Samet Balkış, "Ağlarımızın bakımlarını yaparak hazırlıkları tamamladık. Son olarak ağları tekrar gözden geçiriyoruz. Daha sonra ise ’Ya Allah Bismillah’ diyerek denize açılıp başlayacağız" dedi.

Hatay'dan gelen kaptan Gültekin Işık ise yakıt maliyetlerine dikkat çekerek, "Sezonu açacağız ancak yakıtın pahalı olduğunu buna rağmen denizden karşılığını alacaklarına inandıklarını" söyledi ve ekledi: "Büyük hazırlıklarımızı tamamladık, 15 Eylül’de Vira Bismillah’ diyeceğiz."

Balıkçılardan Mesut Yılmaz da planları anlattı: "15 Eylül gece yarısı Mersin körfezine karides avına çıkacaklarını, daha sonra daha açık denizlere gideceklerini" kaydetti. Yılmaz, bölgedeki av çeşitliliğine işaret ederek, "Bölgemizde karides, gümüş ve sarı çizgili barbun gibi çeşitli balıklarımız çıkıyor. Sezon ilk açıldığından 2-3 ay kasidecilik oluyor" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, hem hazırlıklarını tamamlamış olmanın rahatlığı hem de sezonun ilk günlerinde alacakları verime dair umutla denize açılmayı bekliyor.

EGE VE KARADENİZ'DE SEZONUN BAŞLAMASININ ARDINDAN MERSİN'DEKİ AKDENİZLİ BALIKÇILAR DA 'VİRA BİSMİLLAH' DEMEK İÇİN DENİZE İNDİRDİKLERİ TEKNELERİNDE SON HAZIRLIKLARA GEÇTİ.