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Mert Irmağı'nda kesintisiz su yüzeyi ve yeni yaşam alanları oluşturuluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Şişirilebilir Lastik Savak Projesiyle Mert Irmağı'nda su seviyesini sabitleyip parklar, yürüyüş yolları ve tekne aktivitelerine uygun alanlar oluşturacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Mert Irmağı'nda kesintisiz su yüzeyi ve yeni yaşam alanları oluşturuluyor

Mert Irmağı için dönüşüm süreci başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, kent merkezinde İlkadım ve Canik ilçeleri arasında uzanan Mert Irmağının çehresini değiştirecek projenin ihalesinin tamamlandığını ve çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını açıkladı. Belediyenin amaçları arasında doğal güzellikleri kent hayatıyla buluşturmak, vatandaşların sosyalleşebileceği alanları artırmak ve Samsun'un cazibesini güçlendirmek bulunuyor.

Su seviyesi ve teknik düzenlemeler:

Projede öne çıkan uygulama, Şişirilebilir Lastik Savak Projesi. Sistemin, 100. Yıl Bulvarı Köprüsünün membaında kurulması planlanıyor. Bu düzenleme sayesinde ırmaktaki su seviyesi mevsim koşullarından bağımsız olarak belirli bir yükseklikte tutulacak; özellikle kurak dönemlerde suyun çekilmesiyle oluşan düzensiz görüntü ortadan kalkacak ve bir kilometreyi aşan kesimde kesintisiz, düzenli bir su yüzeyi sağlanacak.

Şişirilebilir savaklar, iki bölüm halinde tasarlandı; her bölümün genişliği 36,5 metre olacak ve şişirildiğinde 3 metre yüksekliğe ulaşacak. Sistem, yağışlı dönemlerde veya su seviyesinin belirlenen güvenlik eşiklerine erişmesi halinde otomatik olarak devre dışı kalacak ve savaklar ırmak tabanına yatacak şekilde tasarlandı.

Sosyal alanlar, rekreasyon ve su aktiviteleri:

Projenin hedefleri yalnızca estetik düzenlemeyle sınırlı değil. Oluşturulacak düzenli su yüzeyi, ırmağın iki yakasında planlanan parklar, yürüyüş yolları, dinlenme noktaları ve rekreasyon alanlarıyla bütünleşerek yeni bir yaşam alanı ortaya çıkaracak. Böylece bölge, Samsunluların yürüyüş yapabileceği, dinlenebileceği ve doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir çekim merkezine dönüşecek.

Düzenli ve yeterli derinlikte bir su yüzeyi sağlanmasıyla birlikte ırmak kayık ve küçük tekne gezileri, su sporları, su ve ışık gösterileri gibi etkinliklere uygun hale gelecek. Bu sayede Mert Irmağı, hem günlük kullanım hem de özel etkinlikler için değerlendirilmesi mümkün olan çok yönlü bir alan sunacak.

Taşkın güvenliği ve doğal yaşam:

Projede taşkın güvenliği ön planda tutuluyor; sistemin otomatik söndürme özelliği ve savak tasarımı olası taşkın risklerine karşı koruma sağlayacak. Ayrıca ırmaktaki doğal yaşamın korunması için projeye bir adet balık geçidi dahil edildi; bu yapı balıkların ırmak boyunca hareketlerini sürdürmelerine olanak tanıyacak.

Halit Doğan, çalışmaların hem bugünün ihtiyaçlarını hem de kentin geleceğini planlayacak biçimde yürütüldüğünü belirterek, Mert Irmağı projesinin uzun yılların beklentisini karşılayacağını vurguladı. Doğan, projenin hem estetik hem de sosyal kazanımlar sağlayacağını, vatandaşların orada aileleriyle vakit geçirip hatıralar biriktirebileceğini ifade etti ve ihalenin tamamlandığını, çalışmalara hemen başlanacağını duyurdu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) BAŞKANI HALİT DOĞAN, MERT IRMAĞI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) BAŞKANI HALİT DOĞAN, MERT IRMAĞI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK PROJEDE İLK KAZMANIN KISA SÜREDE VURULACAĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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