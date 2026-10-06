Meryem köyünde yol genişletme ile ulaşım güvenliği artırılıyor

Meryem köyünde yol genişletme çalışmaları başladı

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Meryem köyü ana yolunda ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla genişletme çalışmalarına başladı.

çalışmanın hedefleri:

Çalışma kapsamında yolun genişliğinin artırılması hedefleniyor; yetkililer, yapılan düzenlemenin ulaşımı daha güvenli ve rahat hale getirmeyi amaçladığını açıkladı.

yerinde inceleme ve yetkili açıklaması:

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, ekiplerden bilgi aldı. Emin, "Özel İdare olarak amacımız tüm köylerimizde bize düşen her çalışmayı en iyi ve verimli şekilde yapmaktır. Bu da bir sorundu, şükür gidermek için ekiplerimiz sahada" dedi.

Yetkililer, yol genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla Meryem köyünde ulaşımın daha güvenli hale geleceğini vurguladı.

ARDAHAN'DA GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN KÖY YOLLARINDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)