Dolar 49,1747 +0,12%
Euro 55,3267 +0,33%
Bist 12.349,61 -0,76%
Altın Gram 6.613,49 +0,63%
EUR/USD 1,1247 +0,21%
Brent Petrol 98,82 -1,50%
--°

Meryem köyünde yol genişletme ile ulaşım güvenliği artırılıyor

Ardahan İl Özel İdaresi, Çıldır ilçesi Meryem köyünde ana yolun genişletme çalışmalarına başladı; amaç köy yollarında ulaşım konforu ve güvenliğini artırmak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Meryem köyünde yol genişletme ile ulaşım güvenliği artırılıyor

Meryem köyünde yol genişletme çalışmaları başladı

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Meryem köyü ana yolunda ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla genişletme çalışmalarına başladı.

çalışmanın hedefleri:

Çalışma kapsamında yolun genişliğinin artırılması hedefleniyor; yetkililer, yapılan düzenlemenin ulaşımı daha güvenli ve rahat hale getirmeyi amaçladığını açıkladı.

yerinde inceleme ve yetkili açıklaması:

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, ekiplerden bilgi aldı. Emin, "Özel İdare olarak amacımız tüm köylerimizde bize düşen her çalışmayı en iyi ve verimli şekilde yapmaktır. Bu da bir sorundu, şükür gidermek için ekiplerimiz sahada" dedi.

Yetkililer, yol genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla Meryem köyünde ulaşımın daha güvenli hale geleceğini vurguladı.

ARDAHAN&#039;DA GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN KÖY YOLLARINDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. (OLGUN...

ARDAHAN'DA GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN KÖY YOLLARINDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

GastroAfyon'da emniyetten siber suçlar ve acil çağrı bilgilendirmesi
images

Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı
images

KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme
images

Kampüslerde güvenlik bilinçlendirmesi: El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle öğrenc...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TahtApp ile az gören çocukların sınıf eğitimine teknolojiyle erişim desteği

Diyarbakır'da iş yeri mühürleme tartışması: esnaf belediyeye suç duyurusunda bulundu

Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı

KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip