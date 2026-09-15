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Mesai arkadaşının Heimlich müdahalesiyle boğulma tehlikesi sonlandı

Hatay Samandağ'da görev yapan kadının nefes borusuna yiyecek kaçınca mesai arkadaşı Heimlich manevrasıyla anında müdahale etti; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mesai arkadaşının Heimlich müdahalesiyle boğulma tehlikesi sonlandı

Olayın özeti:

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir kamu kurumunda görev yapan kadın, öğün sırasında nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi yaşadı. Yakındaki mesai arkadaşı, durumun ciddiyetini fark ederek vakit kaybetmeden müdahale etti.

müdahale ve uygulanan yöntem:

Mesai arkadaşı tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kadının solunum yollarındaki tıkanıklık açıldı ve kadın tekrar nefes almaya başladı. Müdahalenin hızlı ve doğru olması, olayın ağır bir sağlık sorununa dönüşmesini önledi.

görüntüler ve son durum:

Olay anına ilişkin görüntüler iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar, müdahalenin kısa sürede gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor. Yetkililer ve çalışanlar, olay sonrası kadının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, iş yerlerinde ilk yardım bilgisinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Çalışanların hızlı farkındalığı ve anında müdahalesi, olası daha ciddi sonuçların önüne geçti.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BELEDİYEDE ÇALIŞAN KADIN, ATIŞTIRMALIK YEDİĞİ SIRADA NEFES BORUSUNA...

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BELEDİYEDE ÇALIŞAN KADIN, ATIŞTIRMALIK YEDİĞİ SIRADA NEFES BORUSUNA KAÇMASI SONUCU BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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