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Meslek lisesinden elektronik atıklara ikinci hayat: hedef köy okuluna bilgisayar atölyesi

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri arızalı elektronikleri tamir edip köy okullarına bilgisayar laboratuvarı sağlamayı amaçlayan proje yürütüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Meslek lisesinden elektronik atıklara ikinci hayat: hedef köy okuluna bilgisayar atölyesi

Proje ve amaçları:

Amasya'da Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu tamir takımı, arızalı elektrikli-elektronik eşyaları toplayıp tamir ederek yeniden eğitime kazandırmayı hedefliyor. Proje, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir geri dönüşüm firması işbirliğiyle yürütülüyor.

Üç farklı noktadaki atık kumbaralarına bırakılan malzemeler ayrıştırıldı; çalışır hale getirilebilen ürünler okulda tamir ediliyor, çalışmayacak nitelikteki atıklar ise lisanslı tesise teslim ediliyor.

Uygulamalı eğitim ve geri kazanım:

Öğrenciler sökülen cihazların iç yapısını görerek elektrik-elektronik bilgilerini pekiştiriyor, arıza tespiti ve tamir pratiği yapıyor. Tamir edilen bilgisayar kasaları çevre haftasında düzenlenecek ikinci el pazarında satışa sunularak geliri okula aktarılacak; projeye katkıda bulunan öğrencilere ödül verilecek.

Hedef: köy okullarına bilgisayar atölyesi:

Elektrik öğretmeni Fatih Bozat projenin asıl hedefini şöyle ifade etti: "Bilgisayar kasalarının bakım ve onarımları sağlandıktan sonra bilgisayar olmayan köy okullarına bilgisayar atölyesi kurup çocukların bilgisayarla buluşmasını sağlayacağız". Öğrenci Yunus Emre Öztürk de yenilenecek cihazları köy okullarına ulaştırmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Valilik ziyareti ve destek:

Amasya Valisi Önder Bakan projeyi, kamu-özel sektör işbirliğiyle israfın önlenmesi açısından önemli bulduğunu söyleyerek öğrencileri tebrik etti. Ziyarette Derya Bulut (Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü), Mehmet Ali Katipoğlu (Milli Eğitim Müdürü) ile okul müdürü Ömer Karaboyun de hazır bulundu.

Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar...

Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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