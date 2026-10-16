Mesleki eğitim 28 Şubat kararlarıyla sarsıldı, iş birlikleriyle toparlanma hedefleniyor

açılışta verilen mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta düzenlenen törenle hizmete giren Esenyurt Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışında konuştu. Programa sanayi temsilcileri, yerel yöneticiler, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Konuşmasında mesleki ve teknik eğitimin önemine vurgu yapan Tekin, geçmişten günümüze uzanan dönüşümün eğitim yapısını nasıl etkilediğini değerlendirdi.

28 Şubat müdahalesinin eğitimde yarattığı kırılma:

Tekin, mesleki eğitimin geçmişte çok sağlam işleyen bir sistem olduğuna dikkat çekti ve süreci anlatırken seçimlerin ardından alınan kararların eğitim alanında derin etkiler bıraktığını söyledi. Konuşmasında, 'O gece alınan kararlarla tıkır tıkır işleyen sistem bozuldu' ifadesini kullanan Bakan, kararların demokratik süreçlere dikte edildiğini ve bu müdahalelerin doğrudan meslek liselerine yansımış olduğunu belirtti.

Bakanın verdiği rakamlara göre, müdahale öncesinde 100 lise öğrencisinden 45'i meslek lisesine giderken, 2002'de bu oran 100 öğrenciden 17'ye düştü; imam hatip okullarına gidenlerin oranı ise 100 öğrenciden 2'ye kadar indi. Tekin, alınan kararların ortaokul kısımlarının kapatılması ve meslek lisesine giden öğrencilere getirilen kat sayının bu değişimde belirleyici olduğunu vurguladı.

demokrasi, hukuk ve toplumsal tepki çağrısı:

Bakan Tekin, antidemokratik uygulamalara karşı toplumun tüm kesimlerinin birleşmesi gerektiğini savundu. Tekin, hukuka ve anayasaya bağlı kalınması gerektiğini söyleyerek 'demokrasiye sahip çıkacak tavrı hep birlikte sergilemeliyiz' çağrısı yaptı. Bu uyarı, eğitim politikalarına müdahale eden süreçlerin tekrarlanmaması için kurumsal ve toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.

sivil toplum iş birliği ve protokollerin rolü:

Mesleki eğitimi güçlendirme yönündeki adımlara da değinen Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak meslek odaları, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmaları ön plana çıkardı. Bakan, bakanlığın tek başına hareket etmemesi gerektiğini ifade ederek, 'Milli eğitim bakanlığı her şeyi ben biliyorum dememeli' dedi ve bugüne kadar yapılan 5 bine yakın protokole işaret etti.

Tekin, bu protokollerin hangi bölümlerin ve programların açılacağı, ders içeriğinin nasıl belirleneceği gibi uygulamalarda paydaşlarla birlikte hareket etme imkanı sağladığını, muhalefetin eleştirilerine rağmen yerelde ve genelde süreçleri sağlıklı yürüttüklerini anlattı. Ayrıca, il ve ilçelerden katkı sunmak isteyen herkesle hukukun sınırları içinde protokol yapılabileceğini söyledi.

Konuşma, mesleki eğitimin geçmişteki konumuna dönmesi ve eğitim politikalarında demokratik karar alma süreçlerinin korunması gerektiği vurgusuyla sonlandı; Tekin, eğitimin hem sivil toplum hem kamu kurumlarıyla el ele yürütülmesinin önemini bir kez daha dile getirdi.

Bakan Tekin: "28 Şubatta alınan kararlarla tıkır tıkır işleyen sistem bozuldu"