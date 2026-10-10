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Mesleki öğrenciler iş sağlığı ve güvenliğiyle çalışma hayatına hazırlanıyor

Düzce'de mesleki eğitim öğrencilerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mesleki öğrenciler iş sağlığı ve güvenliğiyle çalışma hayatına hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) — iş sağlığı ve güvenliği eğitimi mesleki eğitimle buluştu

Düzce'de mesleki eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim, Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş güvenliği uzmanı tarafından verildi.

eğitimin içeriği:

Eğitimde öğrencilere çalışma hayatında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının sebepleri ve önlenmesine yönelik uygulamalar aktarıldı. Program boyunca güvenli çalışma alışkanlıkları, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve olası tehlikelerin tanımlanması üzerinde duruldu. Katılımcılara teorik bilginin yanı sıra günlük çalışma pratiklerine uygulanabilir öneriler sunuldu.

amaç ve beklenti:

Programın hedefi, mesleki eğitim sürecinde öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği bilinci kazandırmak ve gençlerin çalışma hayatına daha bilinçli, güvenli şekilde hazırlanmasına katkı sağlamak olarak açıklandı. Eğitimlerin benzer içerikle sürdürülmesi ve öğrencilerin güvenlik algısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ TARAFINDAN AKÇAKOCA NENE HATUN...

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ TARAFINDAN AKÇAKOCA NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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