Dolar 49,7328 +0,02%
Euro 55,7289 -0,04%
Bist 11.043,83 -1,57%
Altın Gram 6.440,07 -0,81%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,52 +0,79%
--°

Mesleki vizyonunu genişletti: Almanya'dan gelen ebe Bilecik'te Erasmus+ stajı yaptı

Almanya'da yüksek lisans yapan ebe İlayda Çırak, BŞEÜ'de iki ay süren Erasmus+ stajında doğum, kadın sağlığı ve kültürel etkileşim alanlarında uygulamalı deneyim edindi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Mesleki vizyonunu genişletti: Almanya'dan gelen ebe Bilecik'te Erasmus+ stajı yaptı

Almanya'dan gelen ebe Bilecik'te iki ay süren Erasmus+ stajıyla deneyim kazandı

İlayda Çırak, Almanya'da yüksek lisans eğitimi gören ve ebe olarak görev yapan bir öğrenci olarak, Erasmus+ programı kapsamında Türkiye'ye gelerek mesleki uygulama deneyimi edindi. Kuzey Ren-Vestfalya Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğrenim gören Çırak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü aracılığıyla staj hareketliliğine katıldı.

uygulamalı eğitim alanları

Staj süresince Çırak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde özellikle gebelik, doğum ve kadın sağlığı konularında sahada gözlem yapma ve uygulama fırsatı buldu. İki aylık dönemde farklı protokoller ve hasta bakım yaklaşımlarını görme imkânı, mesleki bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirdi.

kültürel etkileşim ve kişisel gelişim

Çırak, Bilecik'te geçirdiği sürenin yalnızca mesleki eğitim olmadığını, aynı zamanda kişisel gelişimine de katkı sağladığını vurguladı. Türkçe becerilerinde ilerleme kaydettiğini ve Türkiye'nin kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Çırak, kendisini içtenlikle karşılayan BŞEÜ ve staj sürecinde destek olan Hemşirelik Bölümüne teşekkür etti.

üniversitenin uluslararasılaşma hedefi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise Erasmus+ programının uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımındaki önemine dikkat çekti. Rektör, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri ağırlamaktan ve mesleki deneyim paylaşımına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını; Erasmus+ hareketliliklerinin öğrencilerin farklı sağlık sistemlerini tanımalarına, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve kültürler arası etkileşim kurmalarına imkân sağladığını ifade etti. Kaplancıklı, İlayda Çırak'ın Bilecik'te edindiği deneyimin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmasını dilediğini ve uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

ALMAN EBE BİLECİK’TE ERASMUS DENEYİMİ YAŞADI

ALMAN EBE BİLECİK’TE ERASMUS DENEYİMİ YAŞADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy okulunda Finlandiya'yı aratmayan doğa temelli eğitim
images

Bodrum'da servis denetimleriyle öğrenci güvenliği güçlendiriliyor
images

Manisa KPSS adaylarına son uyarı: kapılar 10.00'da kapanıyor
images

Ailelerle dijital güvenlik: Engelsiz Yaşam Merkezi'nde internet eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'de geceyi renklendiren led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri

Uluslararası siyasette güven şartı: Türkiye güvensizlik üzerine kurulu yapıyı reddediyor

Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı