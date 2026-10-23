Mesleki vizyonunu genişletti: Almanya'dan gelen ebe Bilecik'te Erasmus+ stajı yaptı

Almanya'dan gelen ebe Bilecik'te iki ay süren Erasmus+ stajıyla deneyim kazandı

İlayda Çırak, Almanya'da yüksek lisans eğitimi gören ve ebe olarak görev yapan bir öğrenci olarak, Erasmus+ programı kapsamında Türkiye'ye gelerek mesleki uygulama deneyimi edindi. Kuzey Ren-Vestfalya Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğrenim gören Çırak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü aracılığıyla staj hareketliliğine katıldı.

uygulamalı eğitim alanları

Staj süresince Çırak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde özellikle gebelik, doğum ve kadın sağlığı konularında sahada gözlem yapma ve uygulama fırsatı buldu. İki aylık dönemde farklı protokoller ve hasta bakım yaklaşımlarını görme imkânı, mesleki bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirdi.

kültürel etkileşim ve kişisel gelişim

Çırak, Bilecik'te geçirdiği sürenin yalnızca mesleki eğitim olmadığını, aynı zamanda kişisel gelişimine de katkı sağladığını vurguladı. Türkçe becerilerinde ilerleme kaydettiğini ve Türkiye'nin kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Çırak, kendisini içtenlikle karşılayan BŞEÜ ve staj sürecinde destek olan Hemşirelik Bölümüne teşekkür etti.

üniversitenin uluslararasılaşma hedefi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise Erasmus+ programının uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımındaki önemine dikkat çekti. Rektör, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri ağırlamaktan ve mesleki deneyim paylaşımına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını; Erasmus+ hareketliliklerinin öğrencilerin farklı sağlık sistemlerini tanımalarına, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve kültürler arası etkileşim kurmalarına imkân sağladığını ifade etti. Kaplancıklı, İlayda Çırak'ın Bilecik'te edindiği deneyimin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmasını dilediğini ve uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

ALMAN EBE BİLECİK’TE ERASMUS DENEYİMİ YAŞADI