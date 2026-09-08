Metalik kapak içinde valve-in-valve ile Türkiye'de ilk uygulama

Yeni yöntemle riskli ameliyata alternatif uygulandı

Bursa'da daha önce iki kez kalp kapak ameliyatı geçiren ve üçüncü açık kalp ameliyatı yüksek risk taşıyan 76 yaşındaki Şükran Can'a, dünyada sınırlı sayıda uygulanan ve Türkiye'de ilk kez yapılan özel bir müdahale gerçekleştirildi. Hastaya, mevcut metalik aort kapağının içerisine kateterle yeni bir biyoprotez kapak yerleştirildi.

Hastanın geçmişi ve klinik değerlendirme:

İzmir'de yaşayan Şükran Can uzun yıllardır kalp hastalığı nedeniyle takipteydi. Daha önce hem aort hem mitral kapağına metalik protez kapak takılmış, ilerleyen dönemde kalp pilinin de yerleştirildiği kaydedildi. Son dönemde nefes darlığı, halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleri artınca Can, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde mevcut mekanik aort kapağında ciddi düzeyde darlık ve işlev bozukluğu saptandı. Hastanın daha önceki operasyonları, eşlik eden sağlık sorunları ve yetersiz akciğer kapasitesi nedeniyle üçüncü kez açık kalp ameliyatına alınmasının yüksek risk taşıdığı değerlendirildi.

Karar süreci ve uygulanan teknik:

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Konseyi tarafından değerlendirilen olguda, daha önce biyoprotez kapaklarda uygulanan "valve-in-valve" tekniğinin bu kez metalik aort kapağı içinde uygulanmasına karar verildi. İşleme, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi ile anestezi ekiplerinin ortak çalışmasıyla başlandı.

Operasyonu yöneten Prof. Dr. Hasan Arı liderliğindeki ekip, kateter yoluyla mevcut metalik kapağın içine yeni biyoprotez kapağı yerleştirdi. İşlem yaklaşık 1 saat sürdü ve ekip tarafından başarılı bulundu.

İzlem ve hasta yorumu:

İşlem sonrası hasta yoğun bakımda iki gün takip edildi. Müdahalenin ardından hastanın genel durumunda düzelme gözlendiği belirtildi. Şükran Can, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilgi ve bakım nedeniyle memnuniyetini dile getirerek doktorlarına ve hastane personeline teşekkür etti.

BURSA'DA DAHA ÖNCE İKİ KEZ KALP KAPAK AMELİYATI GEÇİREN VE ÜÇÜNCÜ BİR AÇIK KALP OPERASYONU YÜKSEK RİSK TAŞIYAN 76 YAŞINDAKİ ŞÜKRAN CAN'A, DÜNYADA SINIRLI SAYIDA UYGULANAN TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANAN ÖZEL BİR YÖNTEMLE MÜDAHALE EDİLDİ.