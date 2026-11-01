Metin Öztürk'ün ayrılığı: Galatasaray yönetimindeki olaylar istifayı getirdi

Metin Öztürk istifa kararını açıkladı

Metin Öztürk, Galatasaray İkinci Başkanı olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşanan olayları gerekçe göstererek görevlerinden ayrıldığını duyurdu. İstifa, hem Galatasaray yönetim kurulu üyeliğini hem de bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerini kapsıyor.

Açıklamanın gerekçesi:

Öztürk açıklamasında toplantıda yaşananlara tepki gösterdi ve bu sürecin kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti. İstifanın gerekçesini doğrudan aktardığı bölüm şu şekilde yer aldı:

"27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum"

Süreç ve olası yansımalar:

Öztürk'ün istifası, yönetim içinde dikkat çeken bir adım olarak kayda geçti. Kararın ardından kulüp yönetimi ve bağlı şirketlerde izlenecek süreç hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı; bu gelişme, yönetim kademesinde yeni düzenlemeler ve iç tartışmaların gündeme gelmesine neden olabilir.

Metin Öztürk'ün açıklaması, kulüp içinde yaşanan gerilimin dışa vurumu olarak değerlendiriliyor ve ilerleyen günlerde yönetim kanadından gelecek açıklamalar takip edilecek.

METİN ÖZTÜRK (ARŞİV)