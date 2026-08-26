Mevlid-i nebi haftası'nda Şeyh Edebali türbesinde dua ve tilavet buluşması

Şeyh Edebali türbesine Mevlid-i Nebi anması:

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi. Ziyarette dini ritüeller ve toplu anma etkinlikleri yapıldı.

Program içeriği:

Programa İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, kurum amirleri ve vaizler katıldı. Türbe ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek Yasin-i Şerif okundu ve topluca ibadet gerçekleştirildi.

Kapanış ve dua:

Etkinlik, İl Müftü Vekili Sabri Bağcı tarafından yapılan dua ile sonlandırıldı. Ziyaret, Mevlid-i Nebi Haftası'nın maneviyatına uygun şekilde tamamlandı.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI’NDA ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ