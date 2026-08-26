Mevlid-i nebi haftası'nda Şeyh Edebali türbesinde dua ve tilavet buluşması

Şeyh Edebali türbesine Mevlid-i Nebi anması:
Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi. Ziyarette dini ritüeller ve toplu anma etkinlikleri yapıldı.
Program içeriği:
Programa İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, kurum amirleri ve vaizler katıldı. Türbe ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek Yasin-i Şerif okundu ve topluca ibadet gerçekleştirildi.
Kapanış ve dua:
Etkinlik, İl Müftü Vekili Sabri Bağcı tarafından yapılan dua ile sonlandırıldı. Ziyaret, Mevlid-i Nebi Haftası'nın maneviyatına uygun şekilde tamamlandı.
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI’NDA ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!