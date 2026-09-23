Mevsim geçişinde beslenmeyi düzene sokmanın yolu küçük ve sürdürülebilir adımlar

Yaz alışkanlıklarını değiştirmek için ilk adım: öğün ve uyku düzeni:

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir diyetisyeni Şeyma Dinç, yaz boyunca değişen rutinlerin sonbahara geçişte beslenme düzenini bozduğunu belirtiyor. Tatil, seyahat, sosyal etkinlikler ve sıcak hava nedeniyle hem öğün saatleri hem de uyku düzeni kayabiliyor. Dinç, bu alışkanlıkların bir anda değiştirilmesinin sürdürülebilir olmadığını, bunun yerine kademeli ve küçük adımlarla normale dönülmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzun süre aç kalmak veya alınan kalorileri telafi etmek amacıyla öğün atlamanın yanlış bir yaklaşım olduğunu söyleyen Dinç, bunun sonraki öğünde aşırı yeme riskini artırdığını ifade ediyor. Önerilen yol, öğün saatlerini yavaşça öne çekmek, gün içinde aç kalmamayı sağlamak ve gece atıştırmalarını azaltmak şeklinde özetlenebilir.

Öğün düzeni ve porsiyon kontrolü:

Dinç, yaz dönüşünde uygulanan katı diyetlerden kaçınılmasını; bunun yerine düzenli öğünler, porsiyon dengesi, sebze ve protein ağırlıklı beslenme ile kalıcı sonucun elde edileceğini belirtiyor. Öğün atlamanın kısa vadede fazla kaloriyi telafi etmediğini; aksine metabolik dengesizlik, kas ve sıvı kaybı ile sonrasında kilo geri alımına yol açabileceğini kaydetti.

Pratik öneriler arasında ana öğünleri düzenli hale getirmek, ara öğünlerde sağlıklı seçeneklere yönelmek ve porsiyonları kontrol etmek bulunuyor. Ayrıca fiziksel aktivitenin artırılmasının alınan enerjinin dengelenmesine yardımcı olacağına dikkat çekiliyor.

Detok ve hızlı diyet uyarısı:

Dinç, tatil sonrası kısa süreli ve çok düşük kalorili rejimlere başvurmamak gerektiğini söylüyor. Yalnızca meyve veya sebze suyundan oluşan detoks uygulamalarının gereksiz ve sağlıksız olduğuna dikkat çekiliyor. En doğru yaklaşımın normal ve dengeli beslenme düzenine kademeli dönüş olduğu, tam tahıllar, sebze, meyve, protein kaynakları ve uygun porsiyonların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Hızlı kilo verme hedeflerinin kas kaybı, yorgunluk ve kalıcı olmayan sonuçlarla sonuçlanabileceği için hedefin yavaş ve sürdürülebilir kilo kaybı olması tavsiye ediliyor.

Su tüketimi ve çocuklara yönelik öneriler:

Yazda azalan su tüketiminin sonbaharda tekrar düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Dinç, susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su içme alışkanlığı oluşturulmasının önemine işaret ediyor. Günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasında temel içeceğin su olması, çay ve kahvenin suyun yerine geçmediğinin bilinmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca okulların açılmasıyla çocukların beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dinç, ebeveynlere kahvaltının atlanmaması, dengeli beslenme çantaları ve düzenli ana ile ara öğünlere önem verilmesini öneriyor. Beslenme çantasında meyve, sebze, yoğurt, yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek veya kuruyemiş gibi farklı besin gruplarının yer alması, paketli şekerli ürünlerin ise sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak Dinç, yaz boyunca oluşan beslenme alışkanlıklarının bir anda değiştirilmesindense küçük, uygulanabilir ve sürdürülebilir adımlar atılarak günlük rutine dönülmesinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Düzenli öğün saatleri, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite kalıcı iyileşmeler için temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

DİYETİSYEN ŞEYMA DİNÇ